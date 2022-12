Fenin o MMA výzvě: První trénink byl trapný. Ze špeků svaly, plánuje kouč

Bývalý fotbalista Martin Fenin se chystá na životní výzvu. Vrhne se do klece a bude zápasit v rámci organizace Oktagon v německém Frankfurtu v červnu 2023, kde prožil nejlepší léta aktivní kariéry a kde na něj fanoušci nezapomněli. Podívejte se na VIDEO, jak se připravuje pod vedením trenéra Josefa Krále. Soupeř ještě není jasný, ale Fenina to trápit nemusí. V současné fázi přípravy se soustředí na shazování přebytečných kil.

„Od sedmi let jsem hrál v týmu s dalšími kluky. Jsem spíš týmový hráč. Mezi fotbalem a MMA je obrovský rozdíl,“ říká o přípravě na červnový zápas Fenin. Duel v rámci organizace Oktagon se uskuteční v německém Frankfurtu, kde je stále oblíbený u fanoušků místního Eintrachtu, kam jako mladík v roce 2008 přestoupil z Teplic. Mnoho z nich nezapomnělo, jak se v novém dresu uvedl v prvním zápase hattrickem.

Nyní se připravuje pod vedením kouče Josefa „Gorily“ Krále v Gorila MMA gymu. „První trénink byl prostě trapný a směšný,“ vypráví ve VIDEU v němčině o složitých začátcích Fenin.

Důvodem pro výzvu s názvem MMA byla podle Fenina i špatná kondice, v níž se po více jak pěti letech od ukončení profesionální kariéry nachází. „Martin má aktuálně zhruba 95 kilogramů, takže my se budeme snažit určitě ty špeky změnit na svaly. A já bych si přál, aby zápasil v kategorii do 84 kg,“ nastiňuje plány s novým svěřencem trenér Král.

V první fázi nabídku Oktagonu Fenin odmítl, ale pak zřejmě zasáhla jeho žena, která prohlásila, že nevěří, že by zvládl tvrdý trénink a makat na sobě. "On má totiž jednoho kamaráda - alkohol...," odpovídala během Oktagonu na Štvanici na otázku, proč mu nevěří. Fenin se pak sám za promotérem Ondřejem Novotným vrátil, že do toho jde.

Co dalšího prozradí sám Fenin, jeho maminka Martina, trenér Josef Král, či promotéři organizace Ondřej Novotný a Pavol Neruda? Podívejte se na přiložené VIDEO Cesta na Oktagon: Martin Fenin. Příběh fotbalisty, který míří do klece.