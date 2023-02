Reichel: Dnešní hráči by to v Naganu měli těžší. Popsal svůj trenérský vývoj

Litvínovská ikona, která se naplno rozzářila i v zámoří, kde davy lidí hltaly další šikovné české ručičky. To je Robert Reichel (51), jenž má ale momentálně jako asistent trenéra litvínovské Vervy plnou hlavu starosti, aby se jedno z nejhokejovějších českých měst vyhnulo baráži o udržení v extralize. Robert Reichel se zúčastnil páteční hvězdné exhibice oslavující 25 let od naganského triumfu, pro deník Sport a web iSport.cz ale promluvil i o své pozici v Litvínově či synově postavení v NHL.

Je to 25 let od Nagana. Jak na turnaj století vzpomínáte?

(Smích) „Stárneme, utíká to rychle, ale je hezké, že se můžeme takhle potkat a připomenout si to. O2 arena byla vyprodaná, skvělý zážitek, takže co víc si přát.“

Jak vám Nagano změnilo život?

„Mně vlastně vůbec. Udělali jsme svou práci, jeli jsme na olympiádu, vyhráli jsme zlaté medaile a po oslavách jsem se normálně vrátil na led v klubu a pokračovalo se v sezoně. Tím to nijak nezlehčuju. Rozhodně jsme nečekali, že se něco takového bude opakovat každou olympiádu a vidíme, že je to strašně těžké. Jsem rád, že jsem byl u něčeho, co tady ještě nikdy nebylo, a přál bych si, abych ještě něco podobného zažil u některé z těch dalších generací.“

A celkově fenomén Nagana změnil nějak pohled na hokejové Česko?

„Myslím, že třeba pro nás, co už jsme hráli v NHL, se toho tolik nezměnilo, ale pro kluky, kteří do té doby hráli v Česku, se změnila spousta věcí. Byl o ně najednou mnohem větší zájem, šli do NHL. Celkově si myslím, že pak ta pověst českého hokeje byla na nejvyšší možné úrovni. O naše hráče se přetahovali všude po světě a myslím, že Nagano hlavně pomohlo hokeji u nás jako takovému.“

Na šampionátu jste dal několik gólů, ale asi ten nejdůležitější byl rozhodující nájezd v semifinále proti Kanadě. Byl to váš nejdůležitější gól v kariéře? Byl jste nervózní?

„Možná pro reprezentaci nejdůležitější, protože kdybych ho tenkrát nedal, tak tady spolu teď asi nesedíme. Prostě jsem se rozjel a dal gól. Přiznám se, že jsem ani nebyl nějak nervózní. Ivan mi na lavičce řekl, ať dám gól, tak jsem ho poslechl. “ (smích)

V nadsázce: Šlo vůbec ty nájezdy s Dominikem Haškem v bráně prohrát? Možná proto jste nebyl nervózní...

„Šlo to samozřejmě prohrát, ale pamatuju si, že Dominik v té sezoně chytal nájezdy i v All-Star games NHL a tam taky nepustil žádný gól. Bylo vidět, že si věří, ale zároveň bylo důležité, že my jsme ten gól dali, aby se možná i Dominik cítil komfortněji.“

Když se bavíme o Haškovi. Jak vnímáte jeho politické aktivity a postoj vůči Rusku? Byl takto zapálený už v dobách hráčské kariéry?

„Dlouho