Řežba na Hané: emoce, bitky, 100 trestných minut a provokatér Bitten...

Druhá minuta, dva tresty. Hned nato vyloučení na pět plus do konce zápasu pro plzeňského Marka Baránka. Následovala solidní bitka Davida Škůrka se Samuelem Bittenem. A takovým způsobem pokračovalo vyhecované utkání v Olomouci až do závěrečné sirény! Resumé nedělního klání v plecharéně? Patnáct vyloučení, sto trestných minut, výhra Mory 3:2 a pískot na rozhodčí. „Nemá cenu řešit věci okolo, když jsme vyhráli...“ mrknul spokojeně klíčový útočník Jan Káňa.