Fotbalový opilec Fenin kvůli oplétačkám s policií napíná Oktagon: Utopil prachy?!

V potu tváře dřel v tělocvičně, aby byl připraven rvát se v kleci. Jenže bývalý fotbalista Martin Fenin (36) si sám natloukl nos a možná na dně sklenky nechal svůj sen a balík korun k tomu...

Někdejší talent české kopané loni kývl na to, že nakope soupeři v rámci zápasu smíšených bojových umění čili MMA. Fenin trénuje v Gorila gymu, ale teď má za krkem pořádnou opici!

Před víkendem jej totiž z restauračního zařízení odvezl policejní anton, když vyhrožoval sebevraždou. »Féňa« se namol vydal na letiště a zjevil se v německém Oberhausenu na turnaji Oktagon 44. „Teď jdu někoho zmlátit a pak zabiju sám sebe! Ne, dělám si srandu,“ zvolil opravdu třeskutý humor fotbalový vicemistr světa do 20 let.

Sexuální napadení

Fenin stane v kleci tváří v tvář Němci Kevinu Pannewitzovi (31), který má rovněž pověst pořádného kvítka. Jejich rvačka je naplánována na 17. Září do Frankfurtu. Český exreprezentant se podle webu

expres.cz navíc zapletl s německou policií v Berlíně už zkraje tohoto měsíce při pohárovém finále Eintrachtu Frankfurt s Lipskem (0:2) kvůli údajnému sexuálnímu napadení.

Kdo má strach?

Šéfové organizace Oktagon MMA k Martinovým eskapádám zatím raději mlčí, ale podle informací Blesku chystají vyjádření. I když finanční odměny bojovníků jsou přísně střeženy a sám Fenin prý o penězích ani nesmlouval, tak se dá odhadnout, že by odchovanec Teplic mohl inkasovat až 400 000 Kč. Nemá strach, že tyhle prachy teď utopil? „Žádná eskapáda to nebyla, to zaprvé. A jestli někdo má mít strach, tak ten, kdo takový nesmysl vypustil ven, ju?“ řekl Fenin Blesku.