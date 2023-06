Tohle se Shakiře líbit nebude: Piqué chystá zásnuby s milenkou!

Byli spolu 11 let, mají dva syny, dotazu „Vezmeš si mě?“ se přesto Shakira (46) nedočkala. Gerard Piqué (36) ho plánuje položit až teď, své nynější přítelkyni Claře (24).

Se Španělkou Clarou Chiou Martiovou začal fotbalista randit ještě v době, kdy byl oficiálně s kolumbijskou zpěvačkou. Ta nedávno u soudu pojednávajícím o tom, zda Shakira neošidila španělský finančák dokonce přiznala, že během svého vztahu s bývalým fotbalistou jednou přelétala z Marakéše do Chorvatska a při letu požádala pilota o přistání v Barceloně, aby mohla svého partnera jen rychle políbit.

Zní to jako fakt, že by půvabná zpěvačka pro svou lásku dýchala? Bývalému obránci Barcelony to asi bylo málo! Slavná dvojice se rozešla loni v červnu, kdy Shakira Piquému přišla na jeho zálety. Teď má někdejší španělský reprezentant oči jen pro Claru. „Budou se brát. Oficiálně to oznámí na konci měsíce, na svatbě Gerardova bratra Marca,“ píší ve Španělsku.

Oproti tomu u Shakiry to prozatím na žádné vdavky nevypadá. Už i vrabci na střeše si ale špitají o tom, že má mít velmi blízko z závodníkovi Formule 1 Lewisi Hamiltonovi (38). A fakt, že po závodě v Miami navštívila i okruh v Barceloně ve stejnou chvíli, kdy na něm zrovna proháněl jezdec Mercedesu svůj monopost tyto spekulace jen umocňují...