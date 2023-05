Alcaraz očima Kukala: Rychlé nohy i fantazie. Čím ve dvaceti drtí soupeře?

„Carlos Alcaraz je naprosto mimořádný zjev. Šampion se nedá udělat, ten se musí narodit. A to je přesně tento případ. Protože je Španěl, hodně lidí ho přirovnává k Rafaelu Nadalovi. Připadne mi to ale trochu paradoxní. Rafa byl totální dříč, Alcarz je naproti němu přirozený supertalent. Každopádně nic proti dříčům, ti to mají poctivě odpracované. Pokud se ale spojí talent a píle, je to ta nejlepší kombinace.

Táta jako důležitý trenér

„V tenise je opravdu důležitý přístup rodiny. Jestli dítě něčeho dosáhne, závisí do jisté míry i na rodičích. A Alcarazovi se v tomto ohledu dostalo velké pozornosti. Jeho otec sám kdysi tenis hrával. V 90. letech patřil do širší španělské špičky, ale mezinárodně se neprosadil. Jako tenistovi mu bylo jasné, co je pro kariéru syna nezbytné. Do patnácti let jej trénoval sám, poté mladému Alcarazovi zařídil tréninky u slavného Juana Carlose Ferrera.

Rodinné emoce po triumfu na US Open • Foto Profimedia