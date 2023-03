SESTŘIHY: Zachův gól nestačil, Pasta asistoval a nedal nájezd. Hertl 0+2

Góly

Domácí: 30:58. Sherwood, 42:22. Novak

Hosté: 57:44. Chiasson

Sestavy

Domácí: Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), Barrie, Lauzon, C. Foote, Gravel – Duchene (A), Glass, Tomasino – Evangelista, Novak, Sherwood – Co. Smith, Sissons (A), Trenin – Asplund, Jankowski, Afanasjev.

Hosté: Husso (Hellberg) – Chiarot (A), Määttä, Seider, Walman, Lindström, Hägg – Raymond, Larkin (C), P. Suter – Perron (A), Copp, Kubalík – Berggren, Veleno, Zadina – Chiasson, Czarnik, Erne.

Rozhodčí

Lambert, StPierre – Berg, Mahon

Stadion

Bridgestone Arena, Nashville

Návštěva

17 644 diváků