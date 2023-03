Unikátní trejd v NHL: já za bráchu... Mohou si vyměnit adresy i auta

Co by to bylo za trade deadline, kdyby se nestěhoval Vladislav Naměstnikov. V poslední den před uzávěrkou ho vyměnili už počtvrté a vyrovnal novodobý rekord Alana Maye. Tentokrát zamířil do Winnipegu. Nejzajímavějším momentem páteční tradedeadline však stejně byl trejd bráchy za bráchu.

„Řekl jsem Nickovi, že bude mít levné bydlení, půjde zkrátka z jednoho domu do druhého. Jen si promění adresu, ani auta nemusejí převážet,“ poznamenal Bill Armstrong, GM Coyotes. „Myslím, že se to nějak dostalo ven, takže když jsem jim volal, smáli se. Když nic jiného, jsme jedineční. Prostě to tak vyšlo. Získali jsme Nicka a dáme mu příležitost, Brett ji dostane taky. Všechno je někdy poprvé. Je to trochu unikát, a když jsme si o tom s oběma povídali, usmívali jsme se,“ líčil Brad Treliving, manažer Flames.

Nicku Ritchiemu končí dvouletá smlouva, 27letý útočník ji podepsal ještě v Torontu, kam dospěl těsně před loňskou uzávěrkou. Jako desátého hráče v pořadí draftu 2014 si ho vybral Anaheim. Právě tam zažil své nejlepší časy, v útoku nastupoval s Ondřejem Kašem. Později působil ještě v Bostonu. V této sezoně si za 58 zápasů připsal 21bodů (9+12). Kromě něj získalo Calgary ještě zkušeného obránce Troye Stechera.

Brett Ritchie je o dva roky starší než Nick. I jemu končí kontrakt a stane se neomezeným volným agentem. Na účtu má v tomto ročníku 8 bodů (6+2) v 34 utkáních. Původně ho draftoval Dallas ve druhém kole před dvanácti lety. Taky on prošel Bostonem, kde krátce potkal se svým bratrem, když ho vyměnili z Anaheimu.

Jedná se o vůbec první doložitelnou výměnu dvou sourozenců, ale to je asi tak všechno. Flames v poslední době tápou, účelem příchodu Stechera a s Nickem Ritchiem bylo dodat nějaký impuls a posílit na druhotných pozicích. Coyotes zase ve straším bratrovi získali válečného veterána a cestovatele, jenž po zbytek sezony poslouží jako další fígura připravená na střídačce nebo na tribuně.

Do Arizony s Brettem Ritchiem přichází ještě obránce Connor Mackey. Ve čtvrtek klub získal Jakuba Voráčka z Columbusu, jehož další budoucnost je nejistá. Coyotes ztráceli na play off 15 bodů a před uzávěrkou spíš otevřeli výprodej. Už ve středu vyměnili do Ottawy beka Jakoba Chychruna, který o trejd dlouho usiloval. Ofenzivní zadák Shayne Gostisbehere šel do Caroliny, před uzávěrkou putoval útočník Nick Bjugstad do Edmontonu. Mluvilo se rovněž o zájmu o brankáře Karla Vejmelku. Ten však zůstává.