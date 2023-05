Hvězdy USA: Chlap s českým lvem na zádech i budoucí eso Montrealu

Bez pasu do Kanady nelez

Casey DeSmith (Pittsburgh/NHL) - brankář

zápasy 4

úspěšnost 94,2 %

Pittsburgh si ho podepsal jako nedraftovaného brankáře na farmu. Kdyby náhodou… A ono to vyšlo. Po odchodu Matta Murrayho plní už třetí sezonu roli dvojky u Penguins. Jednou, když o místo ještě bojoval, ho zavolali do NHL, ale na cestě do Montrealu ztratil pas, takže do Kanady nemohl. Ale Penguins ho neodepsali, stane se. Mají v něm stabilní podporu pro Tristana Jarryho.