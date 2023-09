Kouč Muchové: Zakousla se až při mečbolech. Nezdar nás neodradí!

Forma Muchové vypadala celé US Open výborná, v semifinále si však vybrala špatný den, že?

„Ten nejhorší na turnaji, od rána nebyla ve své kůži. Nebyla schopná se dostat do provozní teploty, vyhecovat se k většímu vzdoru. Přišla mi negativní. I když neukázala ani sedmdesát procent toho, co umí, byl zápas s Gauffovou hratelný. Zakousla se do něj ale až při mečbolech. A to už bylo pozdě.“

Proč k tomu došlo?

„Asi se už projevila obrovská únava, hlavně psychická. Chyběl mi u ní vzdor, touha se popasovat s nepříznivým vývojem. Zřejmě čekala, že bude hrát tak dobře jako ve čtvrtfinále proti Cirsteaové. A když se jí nedařilo, klesla na mysli. To se stává.“

Americký trip zvládla Karolína s bilancí 12:3. Ukázala, že na vysoké úrovni dokáže zvládnout tři turnaje za sebou. To je dobrá zpráva, ne?

„Výborná. Za úspěch počítám i čtvrtfinále v Montrealu, kde podala fantastický výkon proti světové jedničce. Nejen, že formu udržela, ale ještě se lepšila. Na US Open hrála nejlepší tenis.“

V New Yorku uspěla, ale Muchové jde především o titul. Jak berete konec v semifinále?

„Měli jsme ty nejvyšší ambice. A právem! Ale vyspíme se a od pátku jedeme dál. Máme jasný cíl a tenhle nezdar nás vůbec neodradí. Rád říkávám: po turnaji je před turnajem. Takže si co nejlépe odpočineme a hned začneme dělat vše pro to, aby byla co nejlépe připravená na další akci.“

Přizpůsobíte program, aby měla co největší šanci kvalifikovat se na Masters?

„Nepojedeme na sílu. Budeme se držet plánu – Tokio, Peking. Buď se dostane na velké Masters, nebo bude hrát to malé. Teď si musí hlavně oddechnout, být pět týdnů na turnajích byl pro Káju nezvyk. Dostala zabrat, teď musí vyčistit hlavu.“

Jak nahlížíte na fakt, že WTA přidělila Turnaj mistryň Mexiku a nutí tenistky na konci sezony k vysilujícímu cestování?

„Nedá se nic dělat. Je to náš vysněný turnaj, musíme jet tam, kde bude. A další velká meta je pro Káju Billie Jean King Cup. Strašná škoda, že jsou ty akce tak blízko u sebe. Přijde mi to absurdní, ale co se s tím dá dělat? Když se do Mexika dostane, bude muset spěchat do Sevilly. Petr Pála mi psal, že se snaží posunout start proti Švýcarkám z úterý na středu. Holky chtějí moc vyhrát, zmobilizují se a snad podají co nejlepší výkon.“

Není risk absolvovat na konci sezony takovou šichtu?

„Mluvím jen za sebe, ale kdyby mělo Káje hrozit zranění, budeme to zvažovat. Ale chce do Sevilly jet, podat tam co nejlepší výkon. Pokud to bude jen trochu možné, zúčastní se.“

Věříte, že i v sezoně 2024 bude favoritkou největších turnajů?

„Pevně věřím, že budeme mít novou chuť. Kája se snaží stále zlepšovat. Ale taky bude v nové situaci. Austrálie bude ještě OK, ale od Dubaje a Kataru přijdou obhajoby, tlak. Zase ale bude mít jen první kolo Wimbledonu, to je naše rezerva. (smích) Kája se nebojí, nepřemýšlí o bodech. Spíš chce porazit soupeřku na druhé straně a věří si na každou. Jsem přesvědčený, že se už nemůže dočkat, až zase nastoupí proti Gauffové. Nebojím se o ni. V týmu je výborná chemie, za osm měsíců jsme udělali obrovský skok ze sto padesátého místa na osmé. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že to je obrovský úspěch.“