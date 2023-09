Sanitka, krev. Bitva gigantů měla grády, Nestrašil jako „zlý muž“

Přidat na bojovnosti. Nasazení i týmovosti, která jim chyběla v zahajovacím duelu v Plzni. S tím šli třinečtí Oceláři, kteří vyhráli čtyři mistrovské tituly v řadě za sebou, do bitvy proti Spartě. Na ledě to bylo znát, emoce byly na úvod soutěže vyšponované solidně. Skoro jako by se znovu hrálo čtvrtfinále play off, kdy se ambiciózní rivalové střetli naposledy.

„Bojovnost a nasazení je základ,“ přitakával třinecký útočník Andrej Nestrašil, který byl poměrně nečekaně „zlým mužem“ duelu. Rozhodně nepatří mezi rabiáty, v minulé sezoně odseděl pouze 10 trestných minut v základní části, v play off jen o jednu víc. O rok dřív měl pouze osm minut v dlouhodobé části. Začínal sice na Slavii, ale bratr Václav aktuálně hraje za Spartu.

Proti Pražanům měl spíš smůlu na ostré zákroky. V 16. minutě trefil při souboji před bránou Michala Moravčíka hokejkou do slabin, beka pak odvážela sanitka do nemocnice. Ve 33. minutě pro změnu Nestrašil při snaze trefit letící puk zasáhnul Pavla Kousala do obličeje. Za krvavý faul dostal čtyři minuty.

„Ta první věc byla smolná,“ komentoval zákroky Nestrašil. „Udělal jsem dnes trestných minut skoro víc, než loni za celou sezonu, takže je to věc, která by se mi neměla stávat. Beru to na sebe, protože jako jeden z těch starších hráčů bych to měl mít pod kontrolou.“

Jak Moravčíka trefil? „Jen jsem se chtěl před brankou zapřít, abych tam zůstal,“ popisoval. „Myslel jsem si, že na mně přijde krošček. Přišel, ale zapřel jsem se. Bohužel jsem nevěděl, že mám hokejku tam, kde mám.“

Za podobný zákrok dostal právě v play off proti Spartě třinecký Tomáš Marcinko dodatečný disciplinární trest. „Tam byl úmysl, já v tom teď žádný úmysl neměl,“ bránil se Nestrašil. „Samozřejmě záleží na nich, jestli to budou chtít poslat nebo ne, to není v mých rukou.“

Zákrok na Pavla Kousala byl nešťastný. „Chtěl jsem vyhodit puk, bohužel se mi svezla hokejka po jeho a trefil jsem ho. Ale nikdy to není náhoda, musím to mít pod kontrolou. Je to spíše takové nastavení, možná trocha přemotivovanost, což by se mi nemělo stávat.“

Právě nasazení a bojovnost chtěli Oceláři oproti prohře v Plzni (1:3) zvednout. To se povedlo. „Určitě, kdybychom s takovým nasazením hráli i v Plzni, tak jsme tam mohli bodovat,“ řekl Nestrašil. „Ještě to nebylo ideální, ale můžeme se od toho odrazit. Navíc proti nám stál velmi kvalitní soupeř a nájezdy už jsou taková loterie. Musíme na nich zapracovat, protože se nám v nich dlouhodobě nedaří.“

K vítězství neměli Oceláři daleko. Martin Růžička se trefil už po 20 sekundách hry, a když Pražané otočili na 1:2, vrátili se zpátky do duelu. Na konci i v prodloužení měli o kousek víc šancí výhru urvat. Výborně odehráli především 55 vteřin ve třech po dlouhém vyloučení Nestrašila za stavu 1:2. Tam mohla Sparta zápas definitivně zlomit.

„Kluci odvedli skvělou práci,“ děkoval parťákům Nestrašil. „I Mazi (brankář Mazanec) nás podržel, odchytal skvělý zápas, dalo nám to šanci se vrátit. Pomohli jsme si přesilovkou, tahali jsme se, bylo to nahoru dolů. V prodloužení tam byly velké šance na obě strany.“

S mizerným rozjezdem uplynulé sezony by Nestrašil neporovnával. „Upřímně, tehdy jsme hráli mizerně všechny čtyři první zápasy a tohle nebyl úplně mizerný zápas. Nebyla to výhra, ale je se od čeho odrazit. Jen si musíme dát do hlav, že když budeme hrát s takovým nasazením a vyvarujeme se menších chyb, tak máme šanci být znovu úspěšní.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:20. M. Růžička, 38:45. Voženílek Hosté: 09:53. Sobotka, 11:41. Chlapík, . P. Kousal Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Walega. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Mozík, Kempný, Moravčík, Krejčík, Irving, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal (A) – Řepík (C), Sobotka (A), Chlapík – Hauser, Lajunen, Buchtele – Konečný, O. Najman, Forman. Rozhodčí A. Jeřábek, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 487 diváků