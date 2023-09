Will: Na Kladně se nebude vyhrávat snadno. Co se slavilo v kabině?

V zápase jste prohrávali. Jaké bylo utkání na Kladně?

„Samozřejmě i to se může stát. My na to musíme umět reagovat a myslím, že jsme ukázali sílu v tom, že jsme hráli pořád dobrý hokej. Potom jsme to díky důrazu do brány a výborným střelám od Čera (Peter Čerešňák) urvali. Je to důležitá výhra. Nebude se tady vítězit jednoduše. Kladno je hodně nepříjemný, dobrý a bruslivý soupeř. Pro nás je to důležitá výhra.“

Rytíře jste jasně přehrávali, ale bylo to pořád 0:0. Pak přišel zase trochu úpadek ve druhé třetině. Stejně jako proti Litvínovu.

„Je to pravda. I s Litvínovem jsme tam měli menší výpadek. Ale důležitý je to, že najdeme způsob jak vyhrát. Výpadek se stát může. My jsme ale dost zkušení na to, abychom si s tím poradili a abychom to zlepšovali v průběhu sezony. Aby už tam v závěru nebyly problémy a my jsme jeli jak stroje.“

Jaké to je se udržet v provozní teplotě? V první třetině šlo na vás pouze šest střel a pak najednou přišla Klepišova šance, se kterou jste si musel poradit.

„Je to moje práce a s naším týmem a s naším stylem hokeje, který chceme hrát, tam minimum střel bude. Když už ale něco přijde, tak musím tým podržet a chytit to. Jsem připravený. Je to paráda, že mám před sebou takhle dobrý mančaft. Moje práce je, abych byl soustředěný celých šedesát minut.“

Máte šest bodů, skóre 8:2. Teď vás hned ve třetím kole čeká šlágr se Spartou. Těšíte se?

„Teď skončil dnešní zápas, který byl důležitý a chtěli jsme ho vyhrát. Musíme si dobře odpočinout. Celkově je liga letos velmi dobrá. I dneska to byl vyrovnaný, pohledný a agresivní hokej. Se Spartou to bude samozřejmě třaskavý, jako vždycky. Dorazí spousty našich fanoušků a já se na to těším.“

Vnímáte, že dojde na souboj dvou největších favoritů?

„Samozřejmě to vnímám. Takhle to asi je a mluví se o tom. V sezoně nás ale ještě čeká padesát zápasů v základní části, což je hrozná porce. Je skvělý se potkat se Spartou hned na začátku a otestovat se navzájem. Těším se a jsem přesvědčený, že to bude hokej plný emocí, který fanoušci očekávají.“

V kabině jste slavili kromě vítězného pokřiku ještě něco. Co to bylo?

„Máme takový rituál, kdy předáváme koňskou ohlávku pro námi zvoleného nejlepšího hráče utkání. Dostal ji Honza Mandát, který odvádí neskutečnou práci. Je to dříč a mám z něho hroznou radost. Přeju mu, aby se svou poctivostí dostal tam, kde předtím skončil. Má našlápnuto výborně. Je to skvělý, chytrý kluk a zaslouženě jsme si ho dneska zvolili nejlepším hráčem. Oba zápasy blokoval střely a dohrával souboje. Je poctivý.

Jak jste se sžili s trenérem Varaďou?

„Pan Varaďa je výborný trenér. Má obrovský úspěchy tady v Česku a my se mu podřídíme. Chceme je mít taky a chceme tady vybudovat něco, co už dokázal v jednom týmu. Jsem nadšený z toho, jakým směrem se vydává celá organizace do budoucích let.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:33. M. Procházka Hosté: 35:07. Zohorna, 39:34. Poulíček, 58:25. Hyka Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Melka – Beran, Babka, Strnad (A). Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. Rozhodčí Ondráček, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3432 diváků