Už byl na zadku… A vyletěla lapačka! Brízgala září, ale body z toho nejsou

V pětadvaceti letech dokazuje, že si v kladenské brance jednoznačně zaslouží větší prostor než věhlasnější kolega, který nakoukl i do NHL. „Jsme skvělí parťáci,“ říká o spojení s Bowem, jenž úvodní dvě partie strávil na střídačce. Brízgala za 120 minut inkasoval třikrát a má úspěšnost 94,74 procent.

Jak moc vás štve, že i když jste dvakrát zářil, není z toho ani jedna výhra?

„Mrzí to. Navíc, když jsme naposledy s Pardubicemi vedli 1:0. Potom byla blbá pětiminutovka, kdy dali ne úplně náhodné, ale góly se štěstím, po tečích. Ale na druhé straně po našich chybách, nechali jsme je dojet do pásma snáz, než jsme měli. Kdybychom vedení chvíli drželi a ještě víc je podusili, tak to mohlo vypadat jinak.“

Takové teče se nedají chytit, že?

„Je to těžký… Byly docela blízko, hlavně první střela, která šla úplně mimo bránu. Druhá šla po zemi, byl jsem připravený na úplně jiné směry. Když je to menší odchylka, ještě se to dá. Ale tohle byly fakt blbé teče. Letělo to pak úplně jinam.“

Dva skvělé zápasy od vás osobně, ale bez výhry. To naštve, co?

„Je to škoda. Doufám, že mi to takhle půjde i dál, abych dával spoluhráčům šanci uspět. Snad se zvedneme a začne nám to trochu víc padat. Jinak musím říct, že se cítím dobře. Chytil jsem začátek, už v pátek v Olomouci od první minuty jsem se cítil skvěle. Jsem rád, že jsem na to navázal. Snad to tak půjde dál.“

Jak vás podporuje Landon Bow?

„Podporujeme se navzájem, už od minulé sezony jsme skvělí parťáci. Doufám, že nemá nějaké rozepře, o kterých by mi neřekl. Ale z toho, co vidím já, si myslím, že ne. Navzájem se povzbuzujeme. Je to fajn.“

Postupně jste ho přechytal.

„Jsou to jenom dva zápasy zatím…“

Ale už i ve druhé části minulé sezony.

„Tam byla baráž, kdy se většinou sází na jednoho brankáře. Teď mi vyšly úvodní dva duely, ale určitě nebudu chytat celou sezonu. I kdybych měl neskutečnou formu, stejně se musíme prostřídat, protože to jeden brankář neutáhne celý. Ale hlavně musí být ten druhý nachystaný, protože se může stát cokoliv.“

Pomáhá vám, že cítíte důvěru?

„Určitě jo. Pro mě je vždycky důležitý začátek sezony, dostat zápasy, rozchytat se. I já sám se cítím dobře. V tom mi úvodní dva zápasy pomohly. Doufám, že to takhle bude pokračovat. A hlavně že začneme sbírat body.“

Jeden zákrok lapačkou byl výstavní, vybavujete si ho?

„Vím, že tam nějaký byl… Už jsem byl na zadku, na poslední chvíli jsem zakročil. Jo, potěší to. Ale spíš zpětně. V zápase nemám čas na to myslet. Je hezký se podívat až zpětně.“

Máte pocit, že to jsou ztráty, které vás mohou na konci sezony mrzet?

„Trošku možná jo, ale byly to kvalitní týmy, které patří do vrchní části tabulky. Minulou sezonu jsme spíš měli problém, že jsme prohrávali zápasy, které jsme měli vyhrát. Se soupeři, kteří byli kousek nad námi. Což bylo klíčové, to nás srazilo.“

Je na druhé straně pozitivní, že jste potrápili Pardubice, největšího adepta na titul?

„Celkově zápas vůbec nebyl špatný. Postupem času jsme se rozehráli, dostali jsme je pod tlak, drželi jsme se dobře v jejich třetině. Škoda těch blbých pěti minut, kdy se utkání otočilo. Oni se dostali na koně, a potom to zabetonovali a už pro nás bylo těžší se k nim dostat.“

Takovým hokejem se musíte prezentovat, že?

„Takhle jsme chtěli hrát už minulou sezonu, teď na to chceme navázat. To je náš styl. Bojovat, musíme být rychlí na puku, znepříjemňovat jim to. Vyhrávat souboje. Být silní, čekat na jejich chyby, ale v útočném pásmu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:33. M. Procházka Hosté: 35:07. Zohorna, 39:34. Poulíček, 58:25. Hyka Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Melka – Beran, Babka, Strnad (A). Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. Rozhodčí Ondráček, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3432 diváků