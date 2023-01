Jak by dnes obstál Pelé. Rozdával jesle i dřel. Ronaldo by se mohl učit

Rychlost a atletičnost

Bez rychlosti se v dnešním fotbale nikdo neobejde. Pelého by to nelimitovalo. Informace z dostupných pramenů se shodují, že uměl stovku za 11 vteřin. To je průměrná rychlost téměř 33 kilometrů za hodinu. Ano, Kylian Mbappé dokáže na hřišti běžně překonávat hranici 36 km/h, ovšem to neznamená, že by byl brazilský král pomalý. Vstupní bránou do Premier League, kde se aktuálně sdružují nejlepší fotbalisté z celého světa, neprojdou hráči s rychlostí pod 30 km/h. Pelé by tedy prošel.

Ani s dalšími kondičními parametry by problém neměl. Když přestupoval do New York Cosmos, což se událo už na sklonku kariéry, lékaři při testech zjistili, že jeho aerobní kapacita je taková, že dokáže zopakovat činnost ve vysoké intenzitě během 45 až 60 sekund.

Dále konstatovali, že Pelého chodidla byla ukázkově rovnoběžná a kost v patě výjimečně silná a vyvinutá. To ho nutilo správně se