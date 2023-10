Smrt asistenta manažera Vladařova týmu (†42): Dojemné gesto po smrti!

Bojoval statečně, ale zákeřnou chorobu nemohl přemoct. Chris Snow (†42), asistent generálního manažera celku Calgary Flames, kde chytá český gólman Daniel Vladař (26), podlehl po několikaletém boji těžké nemoci. Jeho žena ale nyní odhalila, že vysoce postavený muž v jednom z celků NHL rozdává lidem radost i po svém předčasném odchodu! Co přesně udělal?

Čtyři roky. Tak dlouho se Chris Snow, vysoce postavený člověk v nejlepší hokejové lize světa, potýkal s onemocněním ALS (Amyotrofická laterální skleróza). Doktoři mu dávali jen rok života, ale on se navzdory tomu rozhodl pokračovat v práci analytika pro Calgary. A co víc, o rok později se dočkal povýšení, když byl jmenován do funkce asistenta generálního manažera.

Ke konci září se ale situace začala značně zhoršovat. „Se zlomeným srdcem jsem se přišla podělit o to, že Chris přestal reagovat a došlo u něj k zástavě srdce,“ napsala jeho žena Kelsie na sociální síti. „Záchranáři dokázali jeho srdeční činnost obnovit, ale zničující je, že sken ukázal katastrofální poranění mozku způsobené nedostatkem kyslíku. Lékaři neočekávají, že by se z toho probral,“ dodala. A bohužel měli doktoři pravdu. I přes obrovský zármutek se ale najdou tací, kterým Chris dělá radost i po smrti.

Nepřestal dávat ani po smrti

Jeho rodina totiž udělala neskutečně šlechetné gesto, jak odhalila sama vdova. „Dnes jsme Chrise naposledy objali a rozloučili se s ním, když dal dar života čtyřem lidem poté, co daroval své ledviny, játra a plíce. Jsme hluboce zdrceni a zároveň velmi hrdí. Ani po smrti Chris nepřestal dávat. Kráčíme vpřed s jeho světlem, které nás vede,“ uvedla jeho milovaná Kelsie na sociální síti X (dříve twitteru) k rodinné fotce.

Snow tak svým posledním skutkem dokázal, že byl nesobecký člověk, který za jakýchkoliv situací neváhal pomoci druhým. Riziko onemocnění ALS bylo ale bohužel v případě Snowa vysoké. Web Boston.com zveřejnil informaci, že v rodině zesnulého asistenta se tato nemoc objevovala často. Zemřel na ni jeho otec, dva strýcové a bratranec. Stejný osud naneštěstí potkal i laskavého Chrise.