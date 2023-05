Lucic poprvé na MS: S Krejčím jsme kamarádi, s Chárou poběžím maraton

PŘÍMO Z RIGY | Nacestoval se dost. Už před dvanácti lety přiletěl Milan Lucic s týmem Bostonu na zahájení sezony NHL do Prahy. Před pěti roky zavítal s Edmontonem nejprve do Kolína nad Rýnem a pak do švédského Göteborgu. Ale Kanadu v Rize reprezentuje na mistrovství světa poprvé. „Říkali, že bych to měl aspoň jednou v kariéře zkusit,“ vykládal v mixzóně 34letý útočník Calgary Flames.

Ostří hoši takoví bývají. Milan Lucic byl během rozhovoru samý úsměv. Fajn chlapík, ze kterého máte pocit, že se znáte. Na ledě se v něm však probouzelo zvíře. V nejlepších letech byl schopný nasypat za sezonu i třicet gólů a k tomu posbírat přes sto minut trestů. Po tréninku kanadského týmu odpovídal i na otázky iSport.cz. Mluvil taky o Davidu Krejčím a jestli by zvládl Bostonský maratón jako Zdeno Chára .

Prvních osm sezon v NHL jste působil v Bostonu, kde jste začínal s Davidem Krejčím. Televize NESN nedávno připravila k jeho 1000. zápasu dokument. Sledujete, jak si vedou bývalí parťáci? Viděl jste ten film?

„No jistě! S Krechem jsem ve spojení pořád. Sehrát tolik zápasů je obrovský úspěch. Tisíc zápasů v jednom klubu, panejo! Ten film jsem viděl a moc se mi líbil. Ukázali v něm město, odkud David pochází, televize připomněla, kde všude hrál a kudy prošel. Parádní.“

Objevil jste se tam i vy v mladším vydání, že?

„Ano, někde našli rozhovor, když jsme ještě mladí. Jak říkáte, v Bruins jsme začínali společně. Bylo to v roce 2007, prošli jsme spolu kus kariéry. Stali se z nás dobří kamarádi a tak nám to zůstalo. Je vždycky dobré si připomenout, když někdo z nás něčeho tak velkého dosáhne.“

Se Zdenem Chárou zůstáváte ve spojení taky?

„Ano. Bavilo mě sledovat, když běžel v Bostonu maratón. Zvlášť, když mu je…kolik vlastně? No, 46 let, že ano? Pořád má vynikající kondici. Nepřekvapuje mě, že to stihnul za tři a půl hodiny. Jo, pořád jsme ve spojení, probereme, jak se daří jemu a jeho rodině. Bylo báječné, jak zvládnul Bostonský maratón.“

Zaběhl byste ho i vy?

„Já? Uvidíme. Zkusím to. Možná řeknu Zdenovi, aby běžel se mnou.“ (směje se)

Bavíte se taky o tom, co chystá? Hodil by se do nějaké role v kruzích NHL?

„Nevím. Je to velmi chytrý člověk a má určitě spoustu možností, co by mohl nebo chtěl dělat. Teď ale dává přednost rodině. Možná až děti trochu vyrostou, rozhodne se, co dál. Co vím jistě už teď je, že bude Hall of Famer (člen Síně slávy). To vím na sto procent.“

Chára se světového šampionátu zúčastnil šestkrát, David Krejčí naposledy loni. Vy jste na mistrovství světa nikdy nehrál. Co vás k tomu přimělo?

„Hrál jsem se spoustou kluků, kteří už na mistrovství světa byli. Všichni říkali, že si to náramně užívali a že bych to aspoň jednou v kariéře měl taky zkusit. To byl hlavní důvod, proč jsem přijel. A další, že Kanada je pokaždé těžký favorit. Považuju to za skvělou zkušenost a jsem nadšený, že tady můžu být. Těšil jsem se na první zápas a tím víc proti domácímu Lotyšsku. Tohle miluju.“

Do Evropy jste dřív zavítal už několikrát, ovšem pouze s kluby. Šance jet na mistrovství světa se vám někdy dřív nenaskytla?

„Tohle je moje první zkušenost. Jindy jsem hrál play off nebo se nám zrovna narodily děti, takže jsem zůstal doma. Ale jsem vděčný a zároveň nadšený, že jsem mohl konečně přijet a nastoupit za Kanadu. Dobrou ochutnávku jsme tentokrát zažili v Budapešti, kde jsme hráli přípravný zápas. Měl jsem to štěstí, že jsem hrál pár zápasů NHL Global Series.“

MILAN LUCIC Narozen: 7. června 1988 (34 let) ve Vancouveru (Kanada)

Pozice: útočník

Klub: Calgary Flames (NHL)

Kariéra: Delta (2003-04), Coquitlam (2004-05), Vancouver Giants (WHL, 2005-07), Boston Bruins (2007-15), Los Angeles Kings (2015-16), Edmonton Oilers (2016-19), Calgary Flames (2019-23)

Úspěchy: vítěz Stanley Cupu (2011), vítěz Memorial Cupu (2007)

NHL: 16 sezon, 1173 zápasů, 584 bodů (233+351), v play off 136 zápasů, 77 bodů (29+48)

Jsou evropští fanoušci jiní?

„Pamatuju, že ty zápasy je opravdu vtáhly. I to mě navnadilo, abych jel na šampionát, navíc jsem slyšel, že v Lotyšsku mají skvělé publikum.“

Za Kanadu jste dosud nikdy nehrál, ani za juniorské výběry. Nenaskytla se příležitost?

„Ne, protože mě neoslovili. Proto jsem rád, že tady můžu být. Nikdy předtím jsem mistrovství světa nezažil. Jsem šťastný, že jsem se konečně dočkal.“

V týmu patříte k nejstarším. S čím do turnaje jdete?

„Přiznám se, že úplně nevím, co mě čeká. Vím, že každý zápas bude důležitý. Střetneme se s různými týmy z různých zemí. Není to jako v sezoně, tím víc na každém utkání záleží. Potřebujeme sbírat body, abychom se ve skupině umístili co nejlíp a měli dobrou pozici pro medailové kolo. Očekávám, že s podporou fanoušků budou zápasy mít správný náboj a energii. Pro nás jsou tahle utkání jako play off.“

Kanada se během bojů ve skupině dává dohromady a až v play off dostává správný drajv. Bude to tak i letos?

„Řekl bych, že se budeme soustředit vždycky na každý jednotlivý zápas. Obzvlášť, když hrajete za Kanadu, máte jediný cíl. A tím je vybojovat zlato. Ale pro nás je to tak, že se budeme soustředit vždycky na příští utkání.“

Jak se vám hraje s krytem očí, který je v turnajích IIHF povinný?

„Zvykám si. Nenosil jsem ho od osmnácti, devatenácti let. Poprvé jsem s ním nastoupil zase až tento týden v přípravě proti Maďarsku. Ale neměl bych s tím mít žádný velký problém.“

Kapitánem javorových listů je Tyler Toffoli, vy patříte k hráčům, kteří dostali áčko. Co pro vás znamená tohle?

„Je skvělé mít na drese další velké písmeno. Zvlášť když člověk reprezentuje svou zemi na světové scéně. Považuju to za obrovskou poctu. Hrajete pod vlajkou své země, v jejích barvách a jdete do toho jako lídr. Jsem připravený udělat cokoli a pomoct klukům a celému týmu, abychom byli připravení a dosáhli úspěchu.“

Jaký tým Kanada do Lotyšska přivezla? Jaký budete předvádět hokej?

„Máme hloubku, jsme vyvážení. Dokážeme být checking tým, ale zároveň dávat góly, připravit si šance, prostě hrát hokej jako Kanada. Bojovat jeden za druhého, navzájem se podporovat. V mužstvu nemáme žádnou opravdovou hvězdu, ale najde se v něm dost dobrých hráčů, abychom zase patřili k těm nejlepším.“