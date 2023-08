Alscher fandí Kladnu, ale nevrátí se: V zámoří mě hokej baví víc. Co Gudas?

Je vysoký, silný a v NHL má smlouvu s Floridou. Aby prorazil do jejího nabitého kádru, potřebuje se vymanit z role ryze defenzivního beka. Jako Radko Gudas, který Marku Alscherovi (19) v kempu Panthers pomáhal. „Chci umět oboje,“ říká obránce Portlandu Winterhawks (WHL) a reprezentant Česka do 20 let. Třeba jako Kanaďan Aaron Ekblad, jeho oblíbenec.

Vábení Kladna, kde s hokejem začínal, Marek Alscher odolává. Svou hokejovou cestu vidí rodák ze Slaného v zámoří, kam se přemístil po dvou letech ve finském Pelicans Lahti. Florida si ho loni vybrala na draftu ve třetím kole (93. v pořadí) a juniorská WHL je pro něj stále dostačující soutěží. V týmu Portlandu však už chce v nové sezoně plnit roli lídra a obousměrného zadáka. „Svou útočnou stránku asi nedorovnám té defenzivní, ale rád bych se jí co nejvíc přiblížil,“ vypráví v rozhovoru pro iSport.cz.

Platí, že zůstáváte v Portlandu?

„Jo jo. Poletím tam, potom asi na rookie kemp na Floridu a chvilku možná zůstanu na hlavním. V Portlandu ještě nejspíš strávím celou příští sezonu. Juniorka má velkou úroveň, pořád to pro mě není lehké. Zůstává v ní pár starších hráčů, kteří už by třeba mohli jít výš. Já si to furt užívám. V týmu mám ještě českého gólmana Špunara.“

U Panthers je defenziva našlapaná, co?

„Mým oblíbencem je Aaron Ekblad. Nejen kvůli tomu, jak hraje, ale i jak se chová. Na ledě, v posilovně i mimo. Je fakt v pohodě, v kabině se baví i s mladými. Když jsme tam přijeli na pár dnů, hned nás přivítal. Samozřejmě je pro mě NHL sen. Ale soustředím se na to, abych dával hokeji, co můžu. A buď to bude stačit, nebo ne. Nechám to osudu.“

Co krajan Radko Gudas?

„Ten mi zpočátku taky hodně pomohl. Moc kluků jsem tam loni neznal. Radko mi vysvětloval cvičení, pomáhal na ledě. To bylo super.“

Jakou máte roli v mužstvu?

„Defenzivní. Když jsem byl mladší, začínal jsem hodně defenzivně. Teď už patřím mezi starší a liga by se pro mě měla stávat lehčí. Takže se snažím rozvíjet i útočnou stránku. Ta je u mě rozhodně slabší. Věřím, že už bych si mohl dovolit v soutěži víc.“

Takže byste se rád přeměnil v ofenzivního beka?

„Nechci být ofenzivní, ale umět oboje. Svou útočnou stránku asi nedorovnám té defenzivní, ale rád bych se jí co nejvíc přiblížil. Prostě si to co nejlíp odpracovat v obraně a přidat k tomu něco dopředu. Na to se teď soustředím. Čistě defenzivní obránci už dneska v NHL nejsou. I Radko Gudas má věci do ofenzivy. Nejde přitom o kličky.“

O co tedy?

„Jezdit do ofenzivy, střílet. Tohle chci ke své hře přidat.“

Portland je od Floridy hodně daleko.

„Přes celou Ameriku. Letěl jsem to s přestupem celkem deset hodin. A trasa Portland-Česko, to je teprve šílenost. Čtrnáct až osmnáct hodin čistého letu. Hodně se lítá přes Utah a následně do Evropy. Já jsem většinou přestupoval v Amsterdamu nebo ve Frankfurtu.“

Aktuálně jste s reprezentací do 20 let na Turnaji pěti ve Švédsku. Jak zvládáte přechod na širší kluziště?

„Je na něm víc bruslení a prostoru. Pro mě byl horší přechod z velkého hřiště na malé. Opačně to není takový problém. Obránci mají víc místa na rozehrávku, pro ně je to asi lepší.“

Z Česka jste pryč od necelých šestnácti let. Zvládáte život v pohodě?

„Byl jsem dva roky ve Finsku a pak dva v Americe. Tohle bude můj pátý rok. Už jsem si v cizině zvykl. Ve Finsku to bylo horší. Svou roli hrál jazyk. Já se rád v kabině bavím a tam to moc nešlo. Snažil jsem se učit, ale bylo to obtížné. Moc jsem si to v Lahti neužil. V Portlandu už je to něco úplně jiného. Chytl jsem skvělou rodinu, doufám, že u ní zůstanu až do konce mého působení. Taky kluci mě hned přijali mezi sebe.“

Domov máte v Beřovicích u Slaného a prošel jste mládeží Kladna. Fandíte mu?

„Jasně. Kladno sleduju a fandím mu. Dokonce mi umožnili s nimi letos trénovat. Byl jsem se podívat na dvou nebo třech přípravných zápasech. I na juniorce. Po opravě zimáku to tam mají pěkné, viděl jsem zrenovovanou kabinu.“

Napadlo vás, že byste se vrátil a zkusil si třeba extraligu?

„Na Kladně se mě párkrát ptali. Ale zámořský hokej mě baví o trošku víc. Ve WHL je to pro mě zábavnější. O Evropě jsem zatím nepřemýšlel. Akorát si ještě píšu s pár hráči z Pelicans. Snažím se to uhrát v Americe.“

Když nastupujete proti Čechům v zámořské juniorce, je to prestižní?

„U nás je to těžké.“ (úsměv)

Důvod?

„Náš trenér nemá rád, když se bavíme s protihráči. Říká, ať si spolu užijeme léto a v sezoně se nebavíme. První rok jsem to dodržoval. Pak už ne. Normálně se bavíme. Trenérovi řeknu, ať neblázní. Přijde mi logické a úplně v pohodě, že si po zápase s klukama popovídáme. Na ledě se moc nebavíme, jenom se pozdravíme. Nejbližší Čech je od Portlandu tak tři čtyři hodiny cesty.“

Jak se žije na severozápadě v Oregonu?

„Místo na předměstí, kde bydlíme my hráči, je pěkné. Jezdíme do okolí na tenis, kluci na golf. Občas jedu s nimi, ale v golfu jsem strašnej… Přímo v downtownu je to horší. Po covidové pandemii se v centru objevilo hodně stanů, bezdomovců. Tam žádný čas netrávíme. Dá se zajít na jídlo, ale jinak se toho moc dělat nedá. Všechna dobrá sportoviště a kina jsou spíš na předměstí. Když máme volno, kterého moc není, zajedeme radši k někomu domů, zahrajeme hry na playstationu anebo koukneme na film.“

Ve městě se hraje NBA. Chodíte na Trails Blazers?

„Halu mají hned vedle naší arény. Někdy nás zvou do vipky na zápasy. Tak dvakrát třikrát za sezonu jsme tam byli. Někdy jdeme s klukama i sami. Občas jdeme i na MLS.“

Takže se těšíte, až uvidíte naživo Lionela Messiho, co?

„Ani nevím, kdy bude hrát v Portlandu. Každopádně jsou všechny lístky na něj vyprodané. I na venkovní zápasy. Takže to mi bohužel asi nevyjde.“