Exhokejista Výborný se vrátil ze Španělska a… O manželčině onemocnění vůbec nevěděl!

Coby hokejový rentiér, jemuž miliardový byznys s nemovitostmi vydělává koruny, si David Výborný (48) užívá podzimního léta. Ale po příletu ze Španělska domů mu vyschlo v krku! Dozvěděl se totiž, že jeho milovaná žena Irena (48) musela být hospitalizována!

„Ani jsme spolu nestihli komunikovat,“ řekla Irena o bleskové cestě do špitálu, díky čemuž může dál šťastně žít vedle borce s 543 starty v NHL. „Dost mě to vylekalo. Nejdřív jsem vůbec nevěděl, o co jde,“ podělil se s Bleskem o svůj strach »mladej Vejba«. „Teď už je manželka pod dohledem pana primáře, tak se mi ulevilo.“

Jak to vlastně všechno začalo? V sobotu 30. září fandila Irena své dceři Denise (16) během florbalu. Nikoho by ale ani ve snu nenapadlo, že o 48 hodin později bude ležet v nemocnici! Všechno přitom začalo poměrně nenápadně.

Byl to šok

„V noci mě začalo bolet v krku, teplota, zimnice, říkala jsem si, že na mě leze nějaká chřipka,“ prozradila redakci Blesku první příznaky, které ji začaly trápit v noci ze soboty na neděli. Následující noc se zdravotní situace ještě zhoršila. Rozhodla se tedy brzy ráno odjet do Fakultní nemocnice Bulovka, kde Ireně oznámili nekompromisní zprávu. Primář ORL MUDr. Tomáš Podlešák uvedl, že musí být ihned hospitalizována!

Diagnóza? Těžký zánět hrtanové příklopky neboli epiglotitida. „Byl to šok, že něco takového vůbec existuje,“ svěřila se Irena. „Bylo to strašně rychlé. V sobotu jsem odjela na turnaj a v pondělí mi řekli, že to bylo o fous," doplnila mrazivý detail. „Pan primář i sestřičky jsou úžasní, jsem jim moc vděčná. Díky nim to snáším trochu líp." Nakonec tedy měl dramatický průběh situace šťastný konec.