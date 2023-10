Buček dostal bídu za krvavé peníze. Vítkovický Auvitu šel stejnou cestou

KOMENTÁŘ KVĚTOSLAVA ŠIMKA | Slušný hokejista, stále kvalitní obránce. Francouzský matador Yohann Auvitu (34), který odehrál i 58 zápasů v NHL za New Jersey a Edmonton, přichází do Vítkovic jako švýcarský mistr. Klubu by se sice daleko víc hodil šikovný centr, ale ti jsou nedostatkové zboží po celé Evropě. Takže další zahraniční bek do už tak solidně kosmopolitní kabiny Vítkovic. Je tu ovšem ještě jedno větší ALE.