Smoleňák a „zadarmo drahý“. Proč si na Kladně zaslouží prostor i peníze?

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Kladno brilantně vybruslilo z hlášky Jaromíra Jágra, kterou vypálil na setkání s fans. Když padla otázka na případnou posilu Radka Smoleňáka, majitel Rytířů téma ukončil větou, že ten je „zadarmo drahý“. Klub teď natočil přivítání nového hráče, kde si útočník sedá na místo se stejnou cedulkou, „zadarmo drahý“. A přece Rytíř! Je to fór, který všechny strany berou. Úplně vážně? opravdu existuje důvod, proč by se mohl vyplatit. I za peníze.

Situace v Hradci k rozhodu pomalu spěla. Bylo cítit, že se Radek Smoleňák do koncepce Tomáše Martince nehodí. Nestavěl ho v play off, byť tím nahněval tehdejšího bosse Miroslava Schöna. Stejně to risknul, že bez kapitána uspěje.

Chápali jste, Smoleňák byl po zranění. Chyběl mu trénink, rychlost, výdrž. Měl by svůj zápal a sebevědomí, že si nacouvá do svého kanclíku kolem brány a něco (ho) trefí. Martincovi to nestačilo a nakonec mu dal výsledek zapravdu, šlo to i bez lídra.

Fajn. A tak Hradec usoudil, že Smoleňáka nebude potřebovat vůbec. Když to přeženu, ať si dělá salta, kotrmelce, maká, jak chce, primárně se půjde jinudy. Jen se čekalo, až bývalý kapitán sbalí kufr a vyrazí. Každý trenér má právo si určovat svoji partu vyvolených a je dobře, kdy se řídí jen svým instinktem. Pak jde případný úspěch (současně i selhání) za ním. Sem našlápl v Hradci i Tomáš Martinec. Najednou se ocitl vazoun, ročník 86 mimo zápasový plán.

Pro Hradec se stal už jen vzpomínkou a borcem za zenitem, hráčem, který klubu už nic nedá. Možná kruté, ale přesně tak se situace má. Že se s ním Mountfield ale dokázal rozloučit dojemným videem a zveřejnil jeho dopis na svém webu, s tím vůbec nesouvisí. To je vyjádření respektu za vykonanou práci, za prudění soupeřů, za góly, za radost. Ale vše zkrátko dospělo do hokejového bodu nula.

Proč by tedy v Kladně mělo být něco jinak? Protože je to prostě Radek Smoleňák. Svůj smysl má už jen proto, že co se týká mediální prezentace, hraje NHL. Nikdo se v Česku neumí prodat tak dobře jako on. Ví, co má říct, kdy. Na oko si nehraje vůbec na korektnost, na druhou stranu přesně chápe hranu, kdy má co říct a kdy už ne. Chápe, kdy má mluvit sprostě, kdy sázet fórky, kdy odpovídat v jednoduchých větách, kdy se navézt do soupeře, kdy kritizovat sebe, kdy pochválit borce kolem. Přesně takovou osobnost Kladno potřebuje, protože i když je Tomáš Plekanec pořád válec, tak je introvert. Smoleňák je tsunami, který všechno rozzáří, nebo naštve. Přijde na to, co je zrovna potřeba.

Tohle čeká i Kladno. V kabině končí ticho, on se v ní rychle rozkouká, jmenovka „zadarmo drahý“ bleskem zmizí. Dost věcí vezme na sebe, bude chtít dávat góly a rozhodovat zápasy. Veřejně se o to přihlásí a aspoň na chvíli sejme pozornost z Tomáše Plekance.

A ano, je tu jedno ale. Chtít je jedna věc, dokázat to, druhá.

Kladno má ohromnou výhodu, že ho Hradec nechtěl. Pište si, že Smoleňák se svojí povahou bude všem chtít ukázat, jaká to byla chyba. Jestli měl do teď motor se dostat do sestavy, tak teď se roztočil třikrát rychleji, protože ho požene extrémní touha předvést se, jak se Tomáš Martinec pletl. Navíc si rozhodně nenechá od kamarádů Voráčka nebo Frolíka nakládat, že se po ledě plouží jak lenochod. Kousne se tak, jak mu jen tělo a věk dovolí.

Samozřejmě, nejde čekat, že přijde válečník s nejslavnějšími vyndávacími zuby v extralize a Rytíří půjdou na titul. Zapomeňte. Kladnu reálně chybí beci, hodili by se minimálně dva a určitě ne level ECHL. Ale se Smoleňákem může přijít reálně 7-10 přesilovkových gólů navíc. Při těsné porážce může pomoci domlátit nějakou tu špindíru a zařídit prodloužení.

Z pohledu Rytířů není na odstřel. Vyplatí se ve víc směrech. Kladno je tým, který vymačká všechno, co ve Smoleňákovi zbylo. A může za to i Hradec, nažhavil ho. Možná bych volil i o chlup ostřejší výraz.

V Olomouci a v Plzni by měli začít vymýšlet, co s tím.