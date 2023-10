Hvězdný Brady vtipkoval o možném návratu do NFL: »Moje rodina by mě zabila!«

Jeden z nejlepších quarterbacků historie rázně umlčel veskěré zvěsti o možném návratu do NFL! Od své rodiny totiž neobdržel souhlas k velkému comebacku, o čemž vtipkoval v nedávné epizodě podcastu Let’s Go! with Tom Brady.

Legendární rozehrávač Tom Brady (46) přijal pozvání rozhlasové služby SiriusXM do oblíbeného pořadu Let’s Go!. Pochopitelně došlo na jeho potencionální návrat mezi elitu amerického fotbalu. Moderátoři mu navrhli, že by jejich sledovanost „vzlétla vzhůru“, pokud by několikanásobný šampion Super Bowlu předstíral comeback a následný opětovný odchod do penze.

Brady se sice této iniciativě upřímně zasmál, ale pokračoval v nastoleném scénáři, aby nezkazil posluchačům zábavu. Vzápětí však zklamal všechny své fanoušky, kdy nápad rezolutně zavrhl. „Nevracím se z důchodu,“ smetl ze stolu fámy posledních dnů.

„Tommy, přijmi radu, zkus to znovu,“ naléhal však dále moderátor pořadu. „Jak jsem řekl, můžete odejít do důchodu pouze jednou. A já jsem to vyčerpal," nenechal si vnutit cizí myšlenku ani po zdlouhavém přemlouvání. „Nemůžu škádlit svou rodinu. Rodiče by mi volali, děti by mi volaly. Zabili by mě! Dnes večer bych tu ani nebyl," žertovala legenda amerického fotbalu na toto velice třaskavé téma.

Brady oficiálně odešel z profesionální scény v loňském únoru po vysoce medializovaném comebacku, ze kterého nakonec sešlo. Údajně však kalifornskému rodákovi způsobil manželské problémy s brazilskou supermodelkou Gisele Bündchenovou (43), se kterou má dceru Vivian a syna Benjamina. Vztahové potíže s bývalou a ani současnou partnerkou Irinou Shaykovou očividně nechce riskovat znovu, proto raději zůstane na odpočinku a zpět do akce se již nevrátí.