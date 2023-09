Taháky NFL: cirkus Rodgers, Bradyho comeback i problémy šampiona

New York možná nikdy nespí, teď ale sní s otevřenýma očima. Legendární quarterback Aaron Rodgers přišel do místních Jets a z klubu zvyklého na nekončící zoufalství udělal zatím aspoň v mediálním prostoru krále NFL. Sezona ligy amerického fotbalu startuje v noci na pátek zápasem mezi Kansas City Chiefs a Detroit Lions (2.20, PP Premier Sport 2) a i díky odvážnému kroku osobité hvězdy je očekávání na bodu varu.

Už koncem léta se New York vyrovnal se ztracenou baseballovou sezonou. Pořád má ale šanci na nového Babea Ruthe, Marka Messiera či Eliho Manninga.

„Říkal jsem kamarádovi, že se cítím, jako bych se probudil uprostřed snu – krásného snu. Kolikrát se vám zdá skvělý sen, probudíte se a říkáte se: ‚Chci zpátky, ale nejde to.‘ A já jsem se probudil uprostřed toho snu. Je to opravdu speciální,“ popisoval Rodgers své dosavadní působení v New Yorku.

Koncem dubna se udál bombastický trejd, v jehož důsledku ukončil své osmnáctileté působení v Green Bay Packers. Do New Yorku dorazil v devětatřiceti letech s pověstí hráče s jasnou vstupenkou do Síně slávy, ale taky primadony, která byla v posledních letech svého bývalého angažmá věčně nespokojená a nevrlá.

V New Yorku se však Aaron Rodgers zcela proměnil. Z mrzouta se na Manhattanu stala rozzářená hvězda s nadšením přijímající lásku města, které celebrity k smrti miluje. Hned po příchodu si začal budovat vztahy v týmu, se spoluhráči se ukazoval na zápasech play off NHL i NBA, s cornerbackem Saucem Gardnerem strávil několik hodin na drahé večeři. Naposledy se na tenisovém US Open ukázal ve společnosti spoluhráčů Randalla Coba a C.J. Uzomaha.

To, po čem toužil, našel Rodgers ale hlavně na hřišti. Jets, doposud věční klauni NFL, pod vedením manažera Joea Douglase během tří sezon přetvořili kádr do podoby, v níž se o nich mediální cirkus nebojí mluvit jako o kandidátech na Super Bowl.

Rodgers dal Douglasovi osobně do ruky další munici, když se v létě při změně kontraktu vzdal 35 milionů dolarů. I proto mohl z Minnesoty dorazit running back Dalvin Cook. A Jets mají stále přes 20 milionů rezervu, pokud by se v půlce základní části při uzávěrce přestupů chtěli rozhodnout nakoupit trumfy k titulovému útoku.

Jejich problémem je, že se nacházejí v drsné konferenci AFC, která je nabitá skvělými týmy s vynikajícími mladými quarterbacky. Letní kolo mediální masírky Jets vyhráli. S důstojností zvládli i citlivý zásah do soukromí týmu, jímž byl slavný seriál Hard Knocks, v němž HBO přináší fanouškům záběry ze zákulisí tréninkového kempu.

Na hřišti je ale čekají větší překážky než dotěrní kameramani. Jen v prvních šesti kolech zažijí los na úrovni skutečného play off. Potkají oba týmy z únorového Super Bowlu – Kansas City Chiefs a Philadelphii Eagles, i další špičkové týmy jako Buffalo a Dallas. Jako nejslabší soupeř se jeví New England Patriots, kteří však stále mají na sidelajně mága Billa Belichicka a Jets s nimi osm let nevyhráli.

„Máme hodně co dokazovat. Před očekáváními se neskrýváme. Když se usadí prach, chcete být v konverzaci jako jeden z týmů, které můžou bojovat o Super Bowl. Chcete dostat pozvánku na bál a pak už se může stát cokoli,“ řekl Douglas.

Jakými dalšími příběhy žije NFL na startu sezony?

Hvězda ve stávce

Úřadující šampioni Kansas City Chiefs neměli před čtvrtečním startem sezony proti Detroitu do poslední chvíle klid. Jejich klíčový defenzivní tackle Chris Jones odmítal hrát na podkladě končící smlouvy, která mu zaručovala 19,5 dolarů na sezonu. Za pokuty kvůli promeškaným tréninkům a zmařenému bonusu už přišel asi o 2,5 milionu dolarů.

„Chrisi, můžeš se, prosím, vrátit? Opravdu mě děsíš, chlape. Nechápu to. Chci s tebou vyhrát ještě jeden prsten za Super Bowl,“ žádal ho v podcastu tight end Travis Kelce.

Pokud by Jones ve své stávce pokračoval, přišel by o 1 083 333 dolarů za každý zápas.

Chiefs pak na poslední chvíli postihla další rána. Kelce si natáhnul vaz v koleni a jeho start v prvním zápase je nejistý.

Poslední muž draftu

Takovouhle pohádku NFL nezažila snad od doby jistého Toma Bradyho, který se jako číslo 199 draftu probojoval k rekordním sedmi Super Bowlům. Mladý quarterback Brock Purdy byl vloni draftován jako číslo 262, jako úplně poslední ze všech. V sezoně ale pak při zdravotní kalamitě San Francisco 49ers dostal šanci a jeho úžasnou jízdu osmi vítězství v řadě zakončilo až zranění lokte ve finálovém zápase konference NFC proti Philadelphii. 49ers v létě v klidu pustili Jimmyho Garoppola do Las Vegas a před pár dny navíc poslalo do Dallasu Treye Lance, kterého před dvěma lety bralo v draftu na trojce. Budoucnost patří Purdymu.

Návrat veterána

Mohl mít krásný důchod. Devětapadesátiletý Sean Payton si po skvělé éře v New Orleans ale užil luxusního postavení experta stanice Fox s platem 10 milionů dolarů jen jedinou sezonu. Neodolal vábení Denver Broncos, kteří se snaží vyhrabat z chaosu po první sezoně s quarterbackem Russellem Wilsonem. Payton po příchodu nepomněl zkritizovat předchůdce Nathaniela Hacketta, který zatím přesídlil do role ofenzivního koordinátora Jets. A v New Yorku nezůstaly před vzájemným zápasem v pátém kole jeho připomínky bez povšimnutí.

Spokojený Lamar

Quarterback Lamar Jackson si prožil dlouhé vyjednávání s Baltimore Ravens o nové smlouvě, ale nakonec vyvázl s pětiletou smlouvou na 260 milionů dolarů, z nichž 185 má garantovaných. Jacksona sice pak překonal quarterback Justine Herbert, kterému Los Angeles Chargers dali za pět let 262,5 milionu. Jackson si ale letos díky bonusu vydělá rovných osmdesát milionů, nejvíc v lize. Navíc dostal i novou hračku v podobě receivera Odella Beckhama Jr., jenž se vrací po dlouhém zranění.

Rozlučka s Bradym

Poslední léta quarterbacka Toma Bradyho v New England Patriots byla trošku peprná a vyvrcholila jeho odchodem do Tampy Bay, kde zřejmě nejlepší muž historie hry v roce 2021 dokázal, že umí vyhrát Super Bowl i bez geniálního, ale nerudného kouče Billa Belichicka. Zatímco Patriots možná letos čekají těžší časy, o poločase nedělního prvního zápasu sezony s Philadelphií Eagels se jim jejich hrdina vrátí, aby ho mohli ocenit za jeho slavnou dvacetiletou kariéru v klubu. Brady spolu s Patriots získal šest Super Bowlů. A zatímco sám si hned v další sezoně sáhnul na titul číslo sedm, Belichickův tým má za poslední tři sezony bez Bradyho pouze padesátiprocentní bilanci.