Světové tenisové dvojce hrozí diskvalifikace z LOH 2024: O jejím osudu rozhodne BJK Cup…

Kvůli nabitému programu se rozhodla, že se nepřipojí k týmu Polska na BJK Cupu. Místo toho se chce Iga Świąteková (22) soustředit jen a pouze na Turnaj mistryň v Cancúnu, kde koncem října poměří své síly 8 nejlepších hráček světa. Ačkoliv má potřebnou sportovní výkonnost, tak se její šance na účast na pařížských olympijských hrách tímto avizovaným krokem výrazně zmenšily. Proč?

Tenisová profesionálka Iga Świąteková (22) před letošním US Open poněkud překvapivě přiznala, že se cítí být velice psychicky i fyzicky vyčerpaná. Na její tehdejší slova reagovala legendární Martina Navrátilová (66) kritikou i rázným doporučením, aby některé turnaje raději vynechala, pokud to nezvládá. Jenže se nakonec nejedná o zas tak dobrou radu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Odpočinek může totiž znamenat absenci Polky na největší a zároveň nejprestižnější sportovní akci příští sezóny.

Kvůli kolizi v plánování se polská tenistka zřejmě nepřipojí k národnímu týmu na jubilejním 60. ročníku Billie Jean King Cupu, který mimojiné vynechala již vloni. Polsko se na tomto týmovém turnaji bude muset obejít bez své hlavní hvězdy. Ve výběru našich východních sousedů tedy nalezneme podstatně méně známější tenistky. Jmenovitě jde o Magdu Linetteovou (31), Magdalenu Frechovou (25), Katarzynu Kawaovou (30) a Weroniku Falkowskou (23). To všechno jsou hráčky, které nejsou ani v první stovce na okruhu WTA.

Pokud se polský tým probojuje až do finále i bez Świątekové, tak by dle platných regulí byla ohrožena její účast na LOH 2024 v Paříži. Polsko by si zajistilo účast na tenisovém olympijském turnaji a obešlo by tak obvyklý kvalifikační cyklus. A právě složení týmu hraje zásadní roli…

Problém tedy nastává v nepřítomnosti jedné z nejlepších tenistek současnosti na zmíněném BJK Cupu, který začíná bezprostředně po WTA Finals v Mexiku. Aby se profesionální hráčky mohly účastnit, tak by musely únavně cestovat z jednoho kontinentu na druhý a ihned naskočit do náročného zápasového rytmu, aniž by se jakkoliv aklimatizovali.

To pochopitelně přináší řadu negativních důsledků, se kterými se musí sportovkyně potýkat. „Jsem zklamaná, že se řídící orgány nedohodly na něčem tak základním, jako je kalendář. Dali nám pouze den na cestu přes celou zeměkouli a změnu časového pásma. To není bezpečné pro naše zdraví, může dojít ke zranění,“ stěžovala si na svých sociálních sítích.

Zřejmě jí to ale nebude nic platné, proto Świąteková stojí před těžkou »Sophiinou volbu«. Buď vynechá turnaj bez nároku na účast na letní olympiádě, nebo bude riskovat zranění, avšak dostane »místenku do Paříže«. Jak se Polka nakonec rozhodne? Co upřednostní?