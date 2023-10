Byla to nejslavnější porážka v dějinách Slavie. V roce 1996 rupla v Itálii s AS Řím 1:3, ale v součtu s domácí výhrou 2:0 jí to stačilo na postup do semifinále tehdejšího Poháru UEFA. Někteří pamětníci onoho zázraku na Stadio Olimpico se vydali na duel sešívaných s »Vlky« v grupě G Evropské ligy. Po sedmadvaceti letech už mají hrdinové z Věčného města jiné životy a někdy i nefotbalové. Tak třeba…