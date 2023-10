Rangers: nový a pro Priskeho nečitelný kouč. Čím vynikají a kudy vede cesta?

Premiéru na lavičce Rangers prožil Phillipe Clement přímo snovou. Belgický stratég dovedl nové svěřence o víkendu k dominantní výhře nad Hibernian 4:0. „Každý se maximálně snažil přenést tréninkové návyky ihned do ostrého zápasu. Na to, že jsme spolu strávili jen dva dny, to byl povzbuzující výkon,“ pochvaloval si Clement, jenž sází na tradiční formaci s ostrým presinkem a má silnou zkušenost s českým fotbalem.