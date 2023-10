Kuchta: Nechápu, že jsem přestřelil. Simu jsem rád viděl, psali jsme si

Zatrnulo vám, když v závěru Rangers trefili břevno?

„To byla jedna vyložená šance, jinak měli jen lehké závary a trefovali to vedle branky. Měli šance, což bylo tím, že jsme otevřeli hru a hráli vabank. Chtěli jsme zápas převrhnout na naši stranu, proto musíte riskovat.“

Podržel je brankář Butland?

„Mužstva, kterým čelíme, mají kvalitu a své individuality jako my. Od toho brankáři v týmu jsou, aby něco chytli. Jim bohužel brankář zachytal, my jsme ale také nekvalitně zakončovali, trefili jsme ho. Ale šance jsme si dokázali vytvořit.“

Co čekáte od odvety v Glasgow?

„Bude to podobné utkání, akorát na Ibrox Stadium jsem hrál, jen když tam nebyli diváci. Bude to bouřlivá atmosféra, ani pro ně to nebude jednoduché. Ale musíme se s tím vypořádat, pokud chceme postoupit.“

Jak remíza ovlivní vývoj v základní skupině?

„Nezbývá nám nic jiného, než pokračovat v naší práci. Věříme, že jdeme správným směrem a získáme takový počet bodů, abychom postoupili.“

Měl jste dvě šance, především ve druhé půli jste minul. Pomyslel jste si, že už se neprosadíte?

„Vždycky věřím, že mi to tam padne. Do takových situací se dostávám často. Co se týče druhé šance, v tom prostoru jsem jako ryba ve vodě, cítím se v tom nejlepší, ale bohužel jsem selhal. Při první to na tréninku většinou trefuju na zadní. Nechápu, proč jsem přestřelil. Ale jedeme dál, nebudu se z toho hroutit.“

Před zápasem jste mluvil se Simou. Co jste si řekli?

„Rád jsem Simiče viděl. Udělal taky kus cesty, konečně je zdravý. Rangers pomáhá, dává góly, má asistence. Byl jsem rád, že jsme se viděli, předevčírem jsme si napsali pár zpráv. Bylo to přátelské.“

O čem jste si psali?

„Jen jsme si přáli a psali, že se na sebe těšíme, a tím to skončilo.“

Byl překvapený, že vás viděl ve sparťanském dresu?

„Věděl, jaká je situace. Asi víc k tomu nechci říkat, protože je to inteligentní hráč.“

