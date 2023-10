Sparta - Rangers 0:0. Z hitu bod. Šance, pak podržel Vindahl. Pískot na Simu

Šance v prvním poločase a mírně zatažený výkon ve druhém předvedla Sparta v dalším kole základní skupiny Evropské ligy. Český mistr bere bod za remízu 0:0 na svém stadionu po souboji s v tuzemsku nenáviděnými Rangers. Sparta má stejně jako Rangers čtyři body a je na druhém místě tabulky skupiny C dva body za vedoucím Betisem, který uspěl na půdě Arisu.

Měl to být bitva, ostrý střet. Vyprodaná Letná však udržela emoce na přijatelné úrovni, rovněž na hřišti se nekonala přehlídka říznosti.

Animozita z minulého setkání, tehdy vyhroceného událostmi kolem kauzy slávisty Ondřeje Kúdely a následnému nařčení ze strany Skotů, že byli hráči Rangers (na zápase byli kvůli omezením pouze děti) rasisticky uráženi, zkrátka nebyla nějak výrazná.

Důvodem byl vyrovnaný průběh, v němž nebylo příliš šancí. „Po prvním poločase bychom byli spokojení s bodem, po druhém to říct nemůžeme. V něm jsme dominovali. Máme vítěznou mentalitu, ale nakonec jsme šťastní za bod,“ přiznal hostující trenér Philipp Clement.

„Převažuje zklamání, chtěli jsme vyhrát, průběh zápasu by tomu odpovídal. Viděli jste, že jsme nedali spoustu vyložených šancí, proto máme jen bod. Ještě jsme neukázali to, čeho jsme schopní. Byli jsme dobře nachystaní na zápas a teď to mrzí,“ reagoval domácí útočník Jan Kuchta.

„Jsme mírně zklamaní, že jsme nevyhráli na domácím hřišti. Tři body body by byly v těžké skupině. V první půli jsme dominovali především v šancích a ve střelách, chyběla nám především kvalita. Ve druhé se ukázala kvalita Rangers,“ glosoval sparťanský kouč Brian Priske. „Ale pokud měl někdo vyhrát, tak si myslím, že jsme to byli my,“ doplnil.

Mrzí to, řekl Kuchta po Rangers. Postup je v našich rukách, dodal Panák Video se připravuje ...

Fanoušci se před výkopem potkávali na Letné, v hospodách byli vidět příznivci Sparty i Rangers. Z kotle domácích se poté pár zlostných výkřiků ozvalo, ale nebylo to nijak dramatické. Snad jen s jednou výjimkou.

Terčem pro fanoušky se stal především Abdallah Sima, exslávista v barvách Rangers. Bývalý spoluhráč ze Slavie Jan Kuchta se s ním sice před úvodním hvizdem pozdravil, ale pískotu si Sima užil do sytosti (nejvíce ve druhém poločase, kdy dostal za praštění míčem o zem žlutou kartu).

Sparťané mu nezapomněli, že v derby na začátku prosince 2020 vstřelil na Letné dva góly a dal jasný směr ke konečné výhře červenobílých 3:0. Tentokrát Senegalec tak nebezpečný nebyl. Naskočil na levé straně záložní formace, velmi často plnil defenzivní úkoly, kvůli čemuž se vůbec neprosadil do koncovky. „Byl platný i v obraně,“ ocenil Clement.

Stejně na tom byl celý tým. Skotové dorazili s velmi opatrnou taktikou, v defenzivní linii se často pohybovalo pět hráčů. Vpřed se začali dostávat až během druhého poločasu, jenže jejich pokusy byly slabé či nepřesné. První velkou šanci měli až čtvrt hodiny před konce, ale Peter Vindahl technickou střelu z vápna vyrazil. Zasáhl i proti pokusu ze strany.

Sparta byla údernější, na druhou stranu však neproduktivní. V ofenzivě hrál velmi důležitou roli Qazim Laci, který tentokrát ve středu záložní formace nahradil Lukáše Sadílka. Vedle něj byl nejvíce vidět Veljko Birmančevič. Křídelník nastoupil při zranění Lukáše Haraslína na levé straně, která je mu viditelně příjemnější. Může si pravou nohou navést balon do středu a tam pořádat další manévry.

Jejich spolupráce se ukázala už po pěti minutách hry. Birmančvič právě po akci zleva páli, gólman vyrazil míč před dobíhajícího Laciho, jeho pokus pak dokázal zpacifikovat. Byla to vskutku velká šance. Další průběh utkání ukázal, že vlastně nevšední. Tak výraznou už Sparta neměla až do konce.

Přitom výkon domácích byl v poli poměrně slušný. Kaan Kairinen s výjimkou jedné velké chyby v prvním poločase opět řídil hru, v čemž mu tradičně pomáhal ze stopera vystupující Filip Panák. Forvard Kuchta přidal k nepříjemnosti kupu dobrých nahrávek. Opět působil maličko jako Harry Kane. Seskočil si z hrotu dolů, načež posílal balony na nabíhající spoluhráče.

Tentokrát však nebyli tak výrazní Adam Karabec na pravém křídle a oba wngbeci. Angelo Preciado střídal už v prvním poločase kvůli zranění, jeho nástupce Tomáš Wiesner měl jen záblesky. Nalevo hrající Matěj Ryneš se držel spíše zpátky. Navíc mohl dvakrát pálit, ale svou ostrou levačku nechal odpočívat. Na poslední chvíli změnil rozhodnutí a přihrával.

Další velkou gólovou možnost Sparty tak měli ještě v první půli opět Laci s Birmančevičem. První pálil z nějakých patnácti metrů těsně vedle, druhý namířil z dobré pozice do boční sítě. Největší možnost měl nakonec Victor Olatunji. Střídající forvard se protáhl po pravé straně, ale pak namířil špatně nahrávku na Jakuba Peška. Kdyby nechybil, šlo by o jistý gól.

Jenže branka nepadla a remíza drží oba mančafty v boji o postup ze skupiny. V dalším kole si kluby vymění pořadatelství, Sparta se 9. listopadu představí v Glasgow.