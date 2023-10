Trpišovský zase odtajnil část sestavy: Mourinho nás asi neviděl v Teplicích

PŘÍMO Z ŘÍMA | Velké burácivé stadiony evropských gigantů. Zážitky, které si Slavia v prvních letech pod Jindřichem Trpišovským užívala pravidelně. V posledních letech ale vinou covidu a účasti v Konferenční lize „sešívaným“ pekelně chyběly. Nyní má po letech šanci spravit si chuť – na legendárním Stadio Olimpico proti AS Řím. „Stavím to na úroveň zápasů Ligy mistrů,“ řekl Trpišovský. Promluvil o Josém Mourinhovi a opět odtajnil pár jmen základní sestavy.

Zápasy s evropskými giganty byly v začátcích vaší éry hodně časté, v posledních letech jich ale příliš nebylo. Je to největší zápas, co Slavia za poslední roky hrála?

„Úplně jednoznačně. Velké zápasy, které jsme naposledy hráli jako Leverkusen, Leicester nebo Arsenal, byly před prázdnými stadiony. Cítím takové svrbění. Stavím tento zápas na úroveň Ligy mistrů s Interem či Barcelonou. Hrajeme s hráči Josého Mourinha, týmem, co byl dvakrát ve finále evropské soutěže a bude to za skvělé kulisy fotbalového chrámu. Těšíme se obrovsky, je to absolutně výjimečný zážitek.“

Jaký je zdravotní stav týmu?

„Celý kádr je zdravý kromě Petra Ševčíka. Všichni trénovali a doléčili šrámy, jsou k dispozici.“

Proběhly při příjezdu na stadion nějaké vzpomínky na rok 1996?

„Pamětníci, kterých tu pár je, se tu o tom samozřejmě baví, byla to obrovsky úspěšná sezona pro Slavii. Na zápas jsem koukal doma v obýváku. Nebyly žádné šance, pak nákop gólmana, Štajner prodloužil na Vávru a byl z toho gól z čistého nebe. Dýchlo to tu na mě fantasticky, miluji staré stadiony. Návštěva fotbalového chrámu a jeho útrob je pro mě podobný zážitek jako samotný zápas. Člověk si představí všechny bitvy, co se tu odehrály, jsem nadšený.“

Co byste vzkázal Josému Mourinhovi?

„Největší trenérská legenda. Kouč, který v mém dospívání vládl fotbalovému světu. Koukal jsem na zápasy Chelsea s Čechem, Drogbou a dalšími. Jsme se Slavií sedmý rok Evropě a je to největší trenérská ikona, kterou jsme potkali.“

Mourinho o Slavii moc pěkně mluvil, co jste na to říkal?

(úsměv) „Asi neviděl náš zápas v Teplicích. Což je možná špatná zpráva, protože nás nepodcení. Byla to hezká slova. Ve čtvrtek a za čtrnáct dní mu musíme ukázat, že to, co si myslí, umíme prodat i na hřišti.“

S Mourinhem máte trochu jinou fotbalovou filozofii. Inspiroval vás v něčem?

„Jednoznačně. Znám spoustu lidí v Česku, co se ho snažili kopírovat. Já mám doma o něm dvě knížky. Když to jméno řekněte v kterémkoliv městě na světě, každý ví, kdo to je. To hovoří samo za sebe. Jedna věc je týmová strategie, další věci jsou detaily, standardky. Vzpomínám na jeho tažení s Interem Milán a propojení s hráči, třeba Materazzim. Kdybych měl říct jednu věc, učil jsem se od něj o vztahu a vzájemném respektu s kabinou.“

Zopakujete tradici a odtajníte nějaká jména ze zítřejší sestavy?

„Už jsem se bál, že se nezeptáte. Bude hrát Tomáš Vlček a pak můžu ještě prozradit, že v základní sestavě bude na nezvyklém postu Lukáš Masopust. Snad to zvládne tak, jako to zvládal doteď.“