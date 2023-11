O2 arena je připravená na Prague Playoffs • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Nedostupný koktejl

Při bližším pohledu je pochopitelné, že s pár stovkami v kapse parkur jezdit prostě nejde. Pěkný »ranec« stojí samotný kůň, třeba klisna Catch Me If You Can vyšla Kellnerovy na čtvrt miliardy, a to se v Praze ani neukáže. „Catchie měla bohužel těžkou koliku, měli jsme o ni hrozný strach, vypadalo to opravdu vážně,“ přiznala Anna Kellnerová, manažerka týmu Prague Lions.

Přidejte k tomu náklady na cestování po světě, trénink, ustájení, veterináře, krmivo, vybavení a máte koktejl, který dovede zaplatit málokdo...

Stříbrná olympionička

Jednou ze šťastných je Jessica Springsteenová. Právě dcera legendárního zpěváka je vedle Kellnerové další hvězdné jméno, které se při pátém a posledním finále v O2 areně představí. „Každý zná jejího tátu, je samozřejmě velké lákadlo pro fanoušky. Ale ona má stříbro z olympiády, má velkou šanci dostat se i na pódium,“ předpovídá česká jednička Aleš Opatrný. A co na to dcera »Bosse«? „Velmi se do Prahy těším,“ vzkázala.

Závodníci při Prague Playoffs jedou celkem o 245 milionů korun.