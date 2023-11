Parkur v O2 areně: dcera slavného zpěváka? VIP prostory v pohotovosti

Nezůstala při zemi a vyplatilo se jí to. Uprostřed léta nechala Jessica Springsteenová svého hřebce s romantickým jménem Don Juan van de Donkhoeve na parkuru v Royal Hospital Chelsea u Temže rozletět. Předvedla dvě čisté jízdy a díky rychlému času získala zlatý lístek do Super Grand Prix při Prague Playoffs.

„Docela jsem riskovala a vyplatilo se mi to. Jsem nadšená a upřímně také trochu v šoku. Je to moje první pětihvězdová Grand Prix s Donem, tudíž jsem moc vděčná. Opravdu hodně to pro mě znamená,“ radovala se tehdy.

Díky srpnovému vítězství se tak Springsteenová po čtyřech letech opět objeví v jednom z vrcholů elitního víkendu v O2 areně, kterým vrcholí dlouhodobá Global Champions Tour. Představí se s dalšími patnácti jezdci v individuálním vrcholu akce – sobotním Super Grand Prix.

„Jsme moc rádi, že zrovna ona se do Super Grand Prix dostala, pro fanoušky bude její start určitě velkým lákadlem,“ usmívá se Markéta Šveňková, sportovní ředitelka pořádajícího Czech Equestrian Teamu. „Jessica je velmi pečlivá a na soutěže se velmi dobře připravuje, nic nepodcení. Je opravdu hodně pracovitá. I na výsledku z Londýna je vidět, že je to velká sportovkyně. V tomto sportu, na úrovni překážek 160 centimetrů, které se jezdí na olympijských hrách, je počet žen trochu menší. S obtížností překážek žen ubývá. Každá žena, která se v takovémhle finále utká s muži, zaslouží obdiv.“

Kromě Springsteenové se v Praze v Super Grand Prix tentokrát představí ještě další tři ženy – Němka Katrin Eckermannová, Edwina Topsová-Alexanderová z Austrálie a Sanne Thijssenová z Nizozemska.

Pro fanoušky je Springsteenová dráždivou celebritou, která je kromě svých sportovních úspěchů známá jako dcera zpěváka Bruce Springteena.

„Já se s Jessicou tolik neznám. Jen ze závodů, pozdravíme se. Každý zná jejího tatínka Bruce Springsteena, samozřejmě je to velké lákadlo pro diváky. Ale Jessica už má stříbrnou medaili z posledních olympijských her. Má velkou šanci se dostat i na podium,“ říká nejlepší český jezdec Aleš Opatrný.

Springsteenová pomohla americkému týmu ke stříbru na olympiádě v Tokiu. A teď může zabojovat o další úspěch. Během Prague Playoffs bude ve hře v Super Cupu taky její tým Ryadh Blue. Na mezinárodním okruhu se pohybují i další slavná jméno – dcera podnikatele Steva Jobse a modelka Eve Jobsová, Anna Kellnerová, Athina Onassisová, která se podílí i na pořadatelství závodu v St. Tropez, Georgina Bloombergová či Jennifer Gatesová Nassarová. V minulosti závodila i Sofia Abramovičová.

„Pro náš sport je důležité, když tyto celebrity jako Eve Jobs a další zástupci těchto rodin, závodí. Pro sport je to obrovským přínosem. Víc se zviditelní, je to důležité pro získání partnerů a sponzorů,“ líčí Šveňková.

I to je jeden z atraktivních bodů Prague Playoffs. Z tribun se dívají běžní fanoušci. Ve V.I.P. prostorech jsou ale často opravdu velmi významní lidé.

„Vím, že podpořit Jessicu se chystá více zástupců její rodiny. U všech hostů se samozřejmě snažíme, aby všechno klapalo. Máme pro ně připravené velmi kvalitní ubytování, je zajištěn shuttle z hotelu i z letiště do arény,“ líčí Šveňková. „Máme velmi kvalitní V.I.P. zázemí. Šéfkuchařem bude tradičně Marek Raditsch, což je záruka kvality. Speciální přání dopředu nevíme, ale snažíme se, aby byl sortiment připravený pro všechny. Myslím, že si každý vybere.“