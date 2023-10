Eliáš z USA o Ovečkinově útoku na Gretzkyho: Bude to chtít Washington?

Významného ocenění se dočkal Patrik Eliáš, vstupuje do Síně slávy • Pavel Mazáč / Sport

Přesně 72 tref schází Alexandru Ovečkinovi k dorovnání střeleckého maxima Wayna Gretzkyho v NHL. Za „normálních okolností“ by měl mít hotovo během dvou sezon. Jenže ruský snajpr zahájil nový ročník mizerně a normální okolnosti nejsou právě na skladě. Ze čtyř partií 38letý útočník vydřel dvě asistence. A tak zatímco ještě na jaře se řešilo, kdy, nyní se pomalu rozjíždějí otázky, zda vůbec…

Navíc tým Washingtonu postupně uvadá a moc věcí nenasvědčuje tomu, že Capitals Rusa zvednou a opačně jakbysmet. Ve Východní konferenci je poslední. „Dvaasedmdesát gólů? To teď můžou být i čtyři sezony,“ domnívá se Patrik Eliáš, jenž start NHL sleduje přímo v zámoří. Samozřejmě, že je na blízku svému New Jersey a v rozhovoru pro iSport.cz Premium sdělil své postřehy.

Ovečkinovi je 38 let, v minulém ročníku napálil 42 gólů, ale je otázkou, kolik jich přidá teď. Jak to vidíte? Bude hodně sázet na přesilovky a při hře pět na pět bude rád, když nebude sbírat minusy?

„Jeho obrovská síla tkví jednoznačně v přesilovkách a pořád se najde obrovská masa lidí, kteří mu věří. Mluví se o tom, že začátky mívá už pomalejší a až se zase rozjede, umí skórovat v sériích, tedy několikrát po sobě. Což pravda je, ale pak je tu i přibývající věk a změny v týmu. Do Washingtonu přišel nový trenér, což minimálně začátek sezony může ovlivnit.“

Osobně věříte, že Ovečkin překoná Gretzkyho rekord?

„Ty bláho… Před dvěma roky jsem tvrdil, že to bude mít strašně těžké. A on dal padesát gólů a další rok dvaačtyřicet. V tu chvíli si řeknete, že to asi fakt dokáže. Jenže po letošním začátku