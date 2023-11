Český závodník Martinec: Vynechá Dakar kvůli nečekané operaci!

Na začátku příštího roku se bude konat 46. ročník prestižního závodu Rallye Dakar, který se již popáté pojede v Saúdské Arábii. Na startu však bude chybět český zástupce Ondřej Martinec, který musel podstoupit akutní operaci!

Pořadatelé nadcházejícího Dakaru slibují, že oproti letošnímu závodu bude změněna více než polovina trati, což by mělo zvednout šanci na úspěch také nováčkům. Dobrý výsledek tak vyhlížel i český jezdec Ondřej Martinec, který se měl této prestižní akce zúčastnit po boku své životní partnerky Olgy Roučkové.

Do jejich plánu však zasáhla nečekaná komplikace. Kvůli problémům se srdcem musel Martinec na akutní operaci, která mu znemožnila závodit na Arabském poloostrově.

„Je pro nás strašně těžké napsat tuto nečekanou zprávu… Ondřej musel podstoupit operaci srdce, a bude se muset plně zaměřit na svou rekonvalescenci. Je to pro celý tým obtížné rozhodnutí, ale zdraví a život je na prvním místě,“ napsal na Facebooku tým CZech Samurais, pod kterým Martinec jezdí. Závodník se léčí v Ikemu na koronárním oddělení.

„Doprovodnou techniku jsme poslali do Francie na přejímky, protože děláme support Báře Holické, aby měla vše, co potřebuje k závodu. Závodní auto Toyota, které jsme měli vézt s Ondřejem, zůstalo doma,“ vysvětlila pro TN.cz Roučková, která konec na Dakaru označila za definitivní. „Je to stoprocentně vyloučené. Už jsme napsali na Dakar, že nepojedeme z důvodu, že je na operaci se srdcem," dodala závodnice a také řekla, že Martince ještě jedna operace čeká.

Před týdnem přitom vypadalo vše růžově. Na týmové tiskové konferenci, která se konala v Novém Bydžově, vypadal Martinec v plné kondici a byl natěšený na prestižní závod, na kterém mu navigátorku měla poprvé dělat právě přítelkyně Olga Roučková. Ta už si Rallye Dakar užila také jako závodnice a je zatím jedinou Češkou, která kdy dojela do cíle.