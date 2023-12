Perušič a Schweiner: Oslavy? Klidem a jídlem. Ponožky udělají radost

Se smíšenými pocity si došli pro ocenění za úspěšnou sezonu plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner. Na vině byly tragické události, kdy nevěděli, zda se bude vůbec předávat. I přesto ale zodpověděli i dotazy týkající se sportování a také regenerace po uplynulé sezoně.

Před dvěma týdny jste kvůli zdravotním potížím museli odstoupit z finálového turnaje Pro Tour v Dauhá. Jak to nyní, Ondřeji, vypadá s vaším krkem?

Ondřej Perušič: „Už hlavou otáčím skoro jako sova, krk už je samozřejmě lepší. Chtělo to o něco více než týden, ale moje zdraví už je v pořádku. Budu určitě připravený naskočit do přípravy. Bohužel jsem si to zranění vybral v ne úplně dobrou dobu, přičetl bych to i té dlouhé sezoně a náročným posledním měsícům.“

Ve vašem případě se zdraví ozvalo dvakrát během sezony. V létě jste měl potíže pro změnu s břišním svalem. Je to varování, že byste měl třeba ještě víc času věnovat regeneraci a podobně?

Perušič: „Je to určitě varování, že stárnu. Je to něco, na co se budu muset do příštího roku zaměřit, protože olympiádě bude určitě předcházet intenzivní příprava, a byla by opravdu velká chyba, kdybych se zranil někdy během ní. Budu to teď řešit s lékaři, fyzioterapeuty, trenéry, se všemi, protože je to něco, co bychom si měli zanalyzovat a říct si, proč jsem byl tolikrát zraněný. A snažit se udělat vše proto, aby to příští rok tak nebylo. Já si myslím, že je to moje chyba, že jsem přecenil vlastní schopnosti a dělal jsem moc věcí najednou, což je taky něco, na čem bych měl zapracovat. Ale určitě to budeme během přípravy řešit a příští rok tomu budeme muset přizpůsobit.“

Jak si užíváte účast v elitní desítce ankety Sportovec roku? I v hlasováních veřejnosti jste se často umisťovali na prvních příčkách.

David Schweiner: „Je to obrovská čest tady být mezi nejlepšími sportovci roku. Že jsme poměrně vysoko oceňovaní veřejností, svědčí o tom, že jsme v této anketě nováčci. Přece jen stálicím lidé fandí míň a fandí se vždycky tomu, kdo je nový. Ale jsme rádi, že jsme beach volejbal přivedli do top desítky na Sportovci roku a je to obrovská čest pro nás být mezi nejlepšími sportovci, které Česká republika má. Na to, že jsme malá země, produkujeme spoustu skvělých sportovců, jak v jednotlivcích, tak v kolektivních sportech. Takže jsme rádi, že tady můžeme být, i za těch tragických okolností.“

Titul mistrů světa už jste stihli oslavy, nebo ještě stále jsou nějaké dozvuky?

Schweiner: „Myslím, že dozvuky to ještě má, přece jen toho času jsme v Česku tolik nestrávili, dva týdny po mistrovství světa jsme měli plné mediálních povinností, rozhovorů a focení. Takže čas s přáteli a rodinou teprve přijde, protože jsme se k tomu ještě nedostali. Vánoce budou ideální příležitostí to oslavit. Myslím, že oslavy nebudou kdovíjak bujaré, budeme oslavovat klidem a jídlem.“

Jaký je váš vysněný vánoční dárek?

Perušič: „Upřímně řečeno za vysněný dárek považuju asi odpočinek po sezoně. Nic konkrétního, já určitě ocením jakoukoliv knihu.“

Schweiner: „Po neuvěřitelně dlouhé sezoně je odpočinek přesně to, co potřebujeme. Ale samozřejmě hezké ponožky udělají radost úplně každému. Jsou dva dárky, které by měl pod stromečkem najít každý, a jsou to ponožky a nějaká malinká knížka. To myslím, že k tomu patří, já si tohle určitě rád rozbalím.“