Vánoce wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové: Staromák, řízek a cukroví od mamky

Má pohádkovou moc. Umí vykouzlit Vánoce v létě. Zářit jasněji než betlémská hvězda. Letos to Markéta Vondroušová (24) dokázala ve Wimbledonu. Turnaj turnajů zázračně vyhrála, dál ale zůstala obyčejnou holkou ze Sokolova.

Před svátky konečně na chvíli přibrzdila ten kvapík. I když… Její advent = řešení restů, návštěvy úřadů. „I běhání po doktorech, zubařích… Všechno, na co není během sezony čas,“ popisovala.

Taky gruntuje, do toho trénuje, nakupuje dárky, chystá cukroví. „Ne. To ne.“ Proč? „Protože to neumím. Peče mamka,“ přiznala. Tak kuchne kapra? „Já jím řízek,“ usmála se. Neopakovatelnou atmosféru nasává v uličkách staré Prahy. „Trhy, strom na Staromáku,“ vyjmenovala, kde to má ráda.

Radost

Nic se ale nevyrovná pohodičce u rodinného stromu. Třiadvacátého doma v Sokolově. „S taťkou, babičkami. Mám tam malou sestřenku s bratránkem. Ježíška ještě hodně prožívají. Ráda to pozoruju,“ vyprávěla.

V Praze bude ve společnosti manžela Štěpána, s maminkou Jindřiškou a sestrou Julií. „To je zase pro mě ten největší dárek,“ řekla skromně. „No, a pětadvacátého už odlétáme do Austrálie.“

Běžná rutina tenisty. Dovolená končí. Zato první grandslam sezony ťuká na dveře. Až na opačné straně světa začne vybalovat fidlátka, naposledy na ni dýchnou české Vánoce. „Díky krabičce s cukrovím. Máma nám ho přiděluje,“ je vděčná.

Maki na prkně: Nebezpečný relax

Indický oceán, Maledivy. Ráj, kde s milovaným mužem Štěpánem dobili baterky. Lenošili v houpací síti, pozorovali podmořský rej a chytali ryby. „A pak jsme vyrazili na čtyři dny do Rakouska,“ líčila. „Odmala jsem jezdila na hory s dědou. Nejdřív na lyže,“ vzpomínala. Později propadla snowboardu. „Možná je to trošku nebezpečný, ale pro mě jde o relax,“ prozradila. Důsledně dodržuje deset pravidel FIS. „Nejezdím jako blázen,“ ujistila.

Hřebcův gen: Zůstat normální

Sportem vydělala přes 200 milionů korun. No a? Ví, že tohle nejsou nejdůležitější věci na světě. Do hlavy jí to vtlouká mentor z I. ČLTK Praha Jiří Hřebec. „Celkově to má dobře nastavený. Od patnácti mě vede k normálnímu životu. Jasně, chce, abych tenisem žila a makala, ale zároveň to zase zbytečně moc neprožívala,“ přiznala. Triumf v All England Clubu ji ovlivnil a uvolnil. „S týmem chceme výsledky, ale už se nemusím za něčím hnát. Můžu hrát v klidu,“ nastínila vlastní rozpoložení.