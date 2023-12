Sportovec roku ve stínu tragédie: vyhlášení bez show, přenosu i vítězky

Sportovní elita země se sešla k velkému galavačeru, po zprávách o tragédii na Filozofické fakultě, kde střelec zabil čtrnáct lidí, ale i na toto setkání v pražském hotelu Hilton padl stín.

„Vzhledem k událostem, ke kterým došlo, nebude Sportovec roku vysílán přímým přenosem. Bude vysílán ze záznamu,“ vysvětlil Dusík. „Po zvážení všech okolností je to rozumné a logické rozhodnutí. Není úplně jednoduché říct: Dneska to nevyhlásíme, vyhlásíme to za týden. To fakt nejde, to není reálně možné. Co se týká televizního záznamu, napříč celým vedením televize, jsme to domluvili.“

Sportovec roku je logisticky a organizačně vrcholně náročná akce. V jeden den se v Praze scházejí sportovní hvězdy, které jsou běžně rozlétané po celém světě. Varianta přesunout akci na jiný termín tak byla nerealistická. KSN, marketingová agentura BPA a Česká televize se tak dohodly na tom, že přímý přenos nebude vysílán a lidé uvidí slavnostní večer později ze záznamu.

„Všichni, kdo půjdou na scénu, budou mít černou stužku, na začátku bude minuta ticha. Pak proběhne vyhlašování,“ uvedl Dusík. „Navzdory tragickým událostem život musí jít dál, ale dneska by to asi nebylo úplně optimální. Šlo jenom o to, že jsou na to navázaní partneři, další věci. Musí se to vykomunikovat na víc stranách. Dnes není nálada, aby se slavilo. Nebylo by to úplně vhodné. Lidi budou mít jiné starosti. Bude probíhat tiskovka vlády, prezidenta, pozornost je upřena úplně jinam.“

I oceňované sportovce tragédie zasáhla, v čele s plážovým volejbalistem Ondřejem Perušičem, který na Filosofické fakultě studuje historii.

„Je to připomínka, že jsou daleko důležitější věci než sport. Upřímně řečeno mi nepřijde úplně vhodné, abych tady dneska nějak úžasně slavil naše umístění, ať už je jakékoli, protože současně spousta mých kolegů, spolužáků, kamarádů a dalších tak má za sebou tuhle tragickou událost, která mnohé stála život,“ uvedl Perušič. „Upřímně si nejsem jistý, jestli je vůbec vhodné tu akci pořádat za těchto okolností, ale uvědomuju si, že to má spoustu dalších rozměrů.“

„Já si myslím, že je to férové. Je to poslední věc, na kterou by teď český národ chtěl myslet. Všichni jsou v myšlenkách s oběťmi,“ uvedl oštěpař Jakub Vadlejch na téma odložení přímého přenosu.

Akce se nezúčastnila celková vítězka Markéta Vondroušová. „S ohledem na dnešní tragickou událost, která mnou otřásla, se neúčastním vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2023,“ uvedla v prohlášení.

Zprávy o střelbě zasáhly i vodního slalomáře Jiřího Prskavce.

„Když jsem se to dozvěděl, tak jsem zrovna jel pro syna do školky a úplně mě polil pot. Je to věc, o které člověk slyší ze zahraničí, o nějaké střelbě ve škole a tak dále, a říká si: To se u nás nestane. A najednou je to tady a opravdu to bylo… Skoro jsem musel zastavit, jak mi z toho bylo špatně. Věřím, že je to opravdu ojedinělý případ. Je to smutný…“ uvedl Prskavec.

Výsledky ankety byly vyhlášeny bez doprovodné show. Zpěvák David Koller pouze po konci večera zazpíval několik songů jako poděkování sportovcům. Diváci České televize uvidí záznam přenosu 1. ledna od 22.10 na ČT sport.