Rok se s rokem sešel, a tak čeští a slovenští sportovci opustili tělocvičny, posilovny a věhlasná kolbiště a trávili Vánoce v pohodlí domova v kruhu nejbližších. Jídla, pití, dárků a zajímavých i legračních momentů bylo požehnaně. Co kdo dostal? Kde a jak slavil? A s kým se sešel u stolu na štědrovečerní večeři?

Sestry Plíškovy a spol. U sporťáka Michala Hrdličky se sešla celá slavná rodina v hojném počtu. Pochopitelně zde nechyběla jeho krásná manželka Karolína Plíšková, kterou u večeře doplnila její sestra Kristýna se slovenským fotbalistou Dávidem Hanckem. Nerozlučná dvojčata doslova zahltila své instagramové profily rozličnými momentkami, kdy se několikrát zvěčnila u stromečku se svými milujícími partnery a dětmi. K Hrdličkově radosti tentokrát dorazila i jeho dcerka Linda, kterou má z dřívějšího vztahu s moderátorskou kolegyní Lucií Borhyovou. U moderátora Michala Hrdličky proběhla velká rodinná sešlost. Nechyběla zde jeho dcerka Linda a Kristýna Plíšková s Dávidem Hanckem. • Foto Instagram

Hlaváčková a dárek od tchýně Rodina české extenistky se brzy rozroste, avšak letošní Vánoce ještě slavili ve třech. Andrea Sestini Hlaváčková připravila svým nejmilovanějším sváteční pohoštění v podobě smaženého kapra s bramborovým salátem, jak velí tradice. „Každý rok je to jiné… někdy horší, někdy lepší. Jak ale říká můj táta, když se tu za rok všichni sejdeme ve zdraví, je to největší štěstí. A letos jsme ho měli!“ byla vděčná a těšila se z maličkostí. Její tchýně pak obdarovala syna Fabrizia stavebnicí Lego s doporučeným věkem 8+, proto si mohl užít jistou nostalgii spojenou s dětskou hrou. „Kdo by věřil, že je Lego jen pro děti? Tchýně Fabrimu docela věří. Co myslíte? Zvládne to?“ vtipkovala sympatická blondýnka v příběhu na účet svého italského muže. Tomu při rozbalování samozřejmě asistovala malá Bibi, která tatínkovi případně pomůže, pokud se potvrdí obavy Hlaváčkové a stavebnice bude skutečně nad jeho síly… Extenistka Hlaváčková si užila poslední Vánoce ve třech. Příští rok se totiž její česko-italská rodina rozroste! • Foto Instagram

Pohodička Petry Kvitové Pro dvojnásobnou wimbledonskou vítězku šlo o přelomový rok v osobním životě. Česká lvice Petra Kvitová se provdala za tenisového kouče Jiřího Vaňka, kdy se jim svatbu na statku Oblík podařilo perfektně ututlat až do poslední chvíle. Přestože by si nyní mohli užívat první společné Vánoce coby manželé, tak na místo toho nejslavnější rodačka vyrazila za svou rodinou do Fulneku, odkud pochází. Takhle to pak Petře slušelo s vánočním stromečkem a dárky! Česká lvice dorazila do rodného Fulneku bez manžela Jiřího Vaňka. • Foto Instagram

Top prezent pro královnu Maky I na sportovkyni roku 2023 se přenesl vánoční duch, byť s ní značně otřásly tragické události posledních dnů, kvůli kterým zrušila svou účast na galavečeru. Štědrý den prožila úřadující wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová po boku své maminky Jindřišky, nevlastního tatínka Tomáše, mladší sestry Julie a manžela Štěpána Šimka. Všichni členové rodiny našli pod stromečkem mnoho dárků a těmi nejlepšími z nejlepších se poté pochlubili na sociálních sítích. Zatímco Maky nejvíce potěšil červený gamepad k Playstationu 5, její muž pro změnu ocenil vinylovou figurku Funko Pop. Lucii zase udělala radost záhadná krabice od luxusní značky Hermés, která přibližně odpovídá rozměrům dámské kabelky. Maky dostala mnoho dárků, ale ze všeho nejvíce ji potěšil herní ovladač k Playstationu. • Foto Instagram

»Žíravina« Hertl Urostlý hokejový centr San Jose Sharks se nijak netají tím, že se jen těžko brání pokušení v podobě dobrého jídla, sladkostí či českého piva. Tomáš Hertl se ale musí během adventu více hlídat, aby se příliš nezakulatil a nevyšel tak z kondice. Odchovanec pražské Slavie si i díky svému zámořskému angažmá potrpí na americké svátky, včetně tamní podoby Vánoc, proto s celou rodinou zapózoval u nazdobeného jehličnanu a krbu s vánočními punčochami. Avšak co se týče pohádek, tak nedá dopustit na tuzemskou osvědčenou klasiku, jako jsou Tři oříšky pro Popelku nebo S čerty nejsou žerty, které si bezpochyby dopřál i letos. Tomáš Hertl si americké svátky oblíbil, avšak nedá dopustit na české pohádky… • Foto Instagram

Sobotka se slavným tchánem I zde se u jednoho stolu sešlo více sportovních osobností. Známý hokejista Vladimír Sobotka s manželkou Nicole hostili jejího otce Jiřího Novotného, několikanásobného československého reprezentanta a legendu fotbalové Sparty, se kterou posbíral hned 14 mistrovských titulů. Přítomnost dědečka potěšila vnučky Sofii Isabelu a Victorii Miu, které si rovněž »zahráli na Ježíška«. Například maminku potěšili dárkovou sadou Rituals pro péči o tělo, s čímž se krásná modelka hrdě pyšnila na Instagramu ve svém příběhu. Odchovanec hokejové Slavie slavil po boku legendy fotbalové Sparty. Tchánem Vladimíra Sobotky je Jiří Novotný… • Foto Instagram

Skromný Kempas „Já už mám všechno!“ napsal obránce Michal Kempný do instagramového příběhu, ve kterém sdílel momentky z rozbalování dárků. Sám si přál jediné – být s rodinou, kterou tvoří jeho žena Nicola Mináriková a dvouletý syn Adam! A to mu bohatě stačí k tomu, aby byly Vánoce šťastné a veselé. Nejmladší člen familie slavil současně i jmeniny a dostal tak miniaturní elektrický jeep, se kterým může dovádět vevnitř i venku. Hokejový obránce Michal Kempný dostal k Vánocům vše, co si přál… • Foto Instagram

Popelka u Růžičkových Manželka legendárního centra, kapitána a někdejšího kouče české hokejové reprezentace se na Vánoce těší celý rok! Marie Růžičková měla v předstihu připravené všechny dárky a napečené cukroví, i když teprve začalo adventní období. Nyní se tedy nemusela nijak honit a mohla klidně odpočívat u televize. „Nejkrásnější pohádka… miluju!“ podělila se tmavovláska o svůj štědrovečerní program, který zahrnoval kultovní pohádku Tři oříšky pro Popelku. Rodinka Vladimíra Růžičky se dále vyfotila u svého červeno-zlatého stromečku, poté se všichni tří pustili do vydatné vánoční nadílky. „Když kupuješ dárek sám sobě,“ poznamenala Marie ke krabici Lego Friends, jejíž obsah se povaloval všude okolo. Stavebnice byla zřejmě zamýšlena jako prezent pro dceru, jenže, jak už to někdy bývá, nakonec si s ní vyhrála spíše její maminka. Marie Růžičková měla v předstihu připravené všechny dárky a napečené cukroví. Proto si mohla odpočinout u stavebnice či u oblíbené pohádky… • Foto Instagram

Děti Jána Lašáka Ani potomci někdejší házenkářky a maskovaného hrdiny Slovenska z hokejového MS 2002 – Ján a Lillien Lašákovi – nezapomněli na vánoční focení, na které se řádně vyfikli. Zatímco krásná dcera dlouholeté slovenské jedničky vyhrála soutěž krásy Fotomodelka Európy 2023 a aktivně se věnuje modelingu, její bratr kráčí ve stopách otce. Přesto lehce vybočil z jeho stínu, neboť není brankářem, nýbrž pravých křídlem. V současnosti »Zigy« působí v americké univerzitní lize NCAA, kde hraje hokej za tým ze St. Lawrence County. Na focení u stromečku se potomci Jána Lašáka řádně vyfikli! • Foto Instagram

Důkaz lásky pro Ogrodníkovou Oštěpařka Nikola Ogrodníková již nějakou tu dobu tvoří rodinu s hokejovým útočníkem Petrem Vránou a jeho synem Leem, který v ní po tragické smrti maminky našel úžasnou životní oporu. Nevlastní mamince a velké kamarádce chtěl dokázat svou náklonnost, a tak pro ni vlastnoručně vyrobil látkové srdce na důkaz lásky a přátelství. Takový překrásný dárek zahřál českou atletku na duši a musela se o něj podělit se svými sledujícími na Instagramu. Oštěpařku Ogrodníkovou zahřál na duši nádherný dárek od nevlastního syna! • Foto Instagram

Osamocená Havelková v Portoriku Jedna z největších ikon tuzemského ženského volejbalu je v tahu! Bývalá spoluhráčka Markéty Slukové vyrazila na karibskou vánoční dovolenou, kde si užívá slunečného počasí, azurového moře i místních lahůdek a koktejlů bez svého německého přítele maďarského původu. Ten ale plní sportovní povinnosti v milánském klubu, a tak musel zůstat doma v Itálii. „16krát na Vánoce sama, 1x s rodinou… Letos tu samotu bilancuji“ poznamenala fantastická smečařka Helena Havelková, která v Portoriku tráví nejvíce času opalováním a lenošením na pláži. Volejbalistka Helena Havelková vyměnila zimu, sníh a náledí v tuzemsku za teplo, písek a moře v Portoriku. • Foto Instagram

Návod Votíkové a hrátky s AI Profesionální fotbalová brankářka ve službách londýnského Tottenhamu se kromě chytání věnuje také tvorbě obsahu na YouTube. Česká reprezentantka Barbora Votíková zveřejnila dvě krátká videa, ve kterých radí, jak přežít letošní Vánoce. V prvním počinu ukázala, že přání maminky může být poměrně ošidné. V tom druhém zase poradila, jak vybrat vhodný jehličnan navzdory nízkému rozpočtu. K tomu si pozvala kolegu youtubera Luboše Kulíška (známý pod pseudonymem Luboš Je Celkem Fajn), kterému za 200 korun prodá »vánoční trávu«. Fanouškům dopřála také žhavou fotku coby mladší verze paní Klausové, kdy pózovala u svého vánočního stromku. Rovněž si pohrála s umělou inteligencí, která ji vychrlila sérii snímků se sváteční tématikou. Brankářka Votíková se na Vánoce převlékla do kostýmu paní Klausové. • Foto Instagram

Disney maraton u Kincla Zraněný šampion Patrik Kincl se na místo dodržování přísného jídelníčku a dalších příprav na zrušený titulový souboj Oktagonu 51 může klidně ládovat cukrovím a lelkovat u pohádek, jak je libo, aniž by musel řešit svou hmotnost s ohledem na vážení. O tom referuje příběh Pavlíny Kinclové, který se soustředí na roztomilé chvilky otce s dcerou. V domácnosti českého MMA fightera pak frčí americké animáky od rána do večera. Obzvláště oblíbené jsou pak počiny z produkce Walta Disneyho / Pixaru, kdy se například malá Anežka dívala s Kinclem na animovaný hit Vzhůru do oblak. Poté slavného tatínka rovněž zapojila do rozličných herních scénářů, které roztomilá slečna rozvíjela ve svém teepee v dětském pokojíčku. Tam po nadílce od Ježíška nastěhovala postavičky Buzze Rakeťáka a šerifa Woodyho z Příběhu hraček na úkor starých panenek a Pana Perníčka, kteří se museli nemilosrdně pakovat z jejího »bunkru«. „Já mám minimálně na 3 dny zákaz do pokojíčku a vegáč. Za mě je to ideální vánoční duch!“ pochvalovala si pořádkumilovná manželka. V domácnosti českého MMA fightera Patrika Kincla probíhal maraton animáků i stěhování hraček. • Foto Instagram

Šmíca a jeho hafani Legendární fotbalový záložník s tařka s dvěma sty starty v sešívaném dresu se coby velký klubista těší na jarní část sezony, která se ponese ve znamení nového majitele jeho milované Slavie. Prozatím si ale může někdejší vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer od fotbalu, jehož dění aktivně sleduje i po skončení kariéry, dát na chvíli pohov. Několikanásobný český reprezentant a někdejší manažer národního týmu pojal Vánoce s humorem. Oproti ostatním celebritám na místo utopických rodinných fotografiích plný radosti a čiré dokonalosti zveřejnil rozkošný snímek svých psů u vánočního stromku, jak netrpělivě vyčkávají na pokyn páníčka. Na další fotografii v instagramovém příběhu se podělil o pohled na jeho talíř při štědrovečerní večeři, kde můžeme kromě řízku a salátu spatřit také celý citron se znázorněnýma očima a ušima z bobkových listů. Šmíca pojal letošní Vánoce s osobitým humorem! • Foto Instagram

Petrášek s novomanželkou Letošní svátky jsou pro českého mistra polské ligy opravdu speciální. Urostlý stoper Tomáš Petrášek se těsně před Vánoci oženil s těhotnou snoubenkou Kateřinou Kasanovou (24), se kterou čekají dalšího chlapečka po prvorozeném synovi Antonínovi. Veselka proběhla v Rychnově nad Kněžnou, odkud objev polského Rakówa a současná opora jihokorejského celku Čonbuk Hyundai Motors pochází. A právě zde novomanželé prožívají také první společné Vánoce, než se vydají na líbánky. Letošní svátky jsou pro českého mistra polské ligy opravdu speciální. Petrášek si vzal dlouholetou snoubenku, se kterou navíc čeká další dítě. • Foto Instagram

Hložan v péči Verči Český fotbalový supertalent Adam Hložek se na zelený pažit dostává pouze sporadicky a základní sestava silného a hvězdami nabitého Leverkusenu mu zůstává v domácí soutěži uzavřena. Rodák z Ivančic prožívá nepříliš povedené období, ale právě Vánoce by mu mohli pomoci si pročistit hlavu od sportovních nezdarů. Před dvěma týdny tak talentovaný útočník přiložil ruku k dílu a pomohl v kuchyni své dlouholeté partnerce Veronice Štůskové s přípravou cukroví. O Štědrém dni se mladičký pár zvěčnil u decentního stromečku, přičemž nemohl chybět ani jejich psí mazlíček. O svátcích se Adam Hložek zvěčnil se svou přítelkyní Verčou, psíkem a vánočním stromečkem. • Foto Instagram

»Sám doma« Haraslín Technicky vybavený záložník patří mezi klíčové muže letenské party, která pod vedením dánského stratéga Briana Priskeho utnula dlouhou černou sérii a došla si pro titul mistra ligy po 9 letech marného čekání. V probíhajícím ročníku si napříč soutěžemi připsal Lukáš Haraslín úctyhodných 11 gólů a navrch přidal ještě 5 asistenci. Po právu si tak užívá zaslouženého odpočinku v kruhu svých nejbližších. Štědrý den si bratislavský rodák zpestřil během a následnou regenerací ve vířivce, kterou sdílel se svým kamarádem Milošem. Pote skejsnul doma u televize u vánoční filmů, u kterých se skvěle bavil. „Tohle nikdy neomrzí,“ velebil Šulo komickou scénku s cihlami z dnes již kultovního snímku Sám doma 2 režiséra Chrise Columbuse. Sparťanský křídelník Haraslín si užívá kýženého odpočinku. Štědrý den si zpestřil také během a vířivkou! • Foto Instagram

Exotika Jana Mejdra Svalnatý fotbalový obránce je dalším českým sportovcem, který se rozhodl pro vánoční pobyt mimo Českou republiku. Odchovanec pražské Sparty Jan Mejdr, v jejíž barvách působí od května 2022, se vydal do vyhlášené turistické destinace v Indonésii, kdy na skútru detailně prozkoumává ostrov Bali skrz naskrz. Též si tu užívá vodních radovánek na širém moři či relaxuje u knihy na nádherných plážích s bílým či černým lávovým pískem. Pokochat se může také dalšími jedinečnými přírodními úkazy, jako jsou aktivní sopky a vulkány. Konvenčního kapra poté úřadující mistr české ligy vyměnil za všehochuť, kdy do sebe nasoukal lososa, quesadillu, nachos, tacos, lívance, croissant či různé dezerty. Mejdr vyrazil o Vánocích za exotikou, kdy detailně prozkoumává krásy i kulturu indonéského ostrova Bali. • Foto Instagram

Česká dvacítka Vánoční svátky a přechod do dalšího kalendářního roku mají hokejoví fanoušci úzce spjatý se sledováním juniorského šampionátu do 20 let. Rok co rok jsou tak nejen naši nadějní hokejisté odloučeni od rodiny, kdy všechny výběry dodržují všemožné obyčeje své země v rámci kolektivu přímo v dějišti prestižního turnaje. Ani letošní ročník není žádnou výjimkou, neboť vysoce sledovaná událost startuje tradičně 26. prosince. Tentokrát kluci z dvacítky slavnostně povečeřeli kapra s bramborovým salátem ve švédském Göteborgu, kde budou obhajovat loňské senzační stříbro. Cinkne znovu nějaká medaile i pod vedením kapitána a hlavní hvězdy týmu Jiřího Kulicha? Česká dvacítka před MSJ tradičně večeřela pospolu kapra a bramborový salát! • Foto X

