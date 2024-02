Češi a Slováci s reálnou šancí na UFC: youtuber Brichta, voják i maminka

Hned několik českých i slovenských bojovníků by si mohlo vybojovat kontrakt ve slavné UFC • FOTO: koláž iSport.cz Je to nejvyšší meta ve světě MMA. Ekvivalent pro fotbalovou Premier League či hokejovou NHL. Organizace UFC shromažďuje elitní bojovníky z celé planety, je tak logicky lákadlem pro řadu bijců domácí scény. Reálně se do ní propracuje jen hrstka z nich. V posledních letech však prezident UFC Dana White podepsal několik českých a slovenských jmen: Procházka, Dvořák, Pudilová, Bledá, Klein nebo Buday. Kdo je může následovat?

Tomáš Možný Dvoumetrového obra z těžké váhy do UFC nedávno lanařil zahraniční manažer, podmínky se ovšem slovenskému bojovníkovi nezdály. Dobíhá mu ovšem kontrakt v KSW, a pokud se následně ukáže v organizaci Ares, mohl by mu spolupráci s nejslovutnější značkou zajistit trenér hvězdného hromotluka Ciryla Ganého Fernand Lopez. Právě s ním je Možný v kontaktu. Borců z nejmohutnější váhové kategorie je obecně méně, proto o ně panuje masivní zájem. V UFC aktuálně působí Možného krajan Martin Buday. Prezident Dana White v minulosti nabídl šanci i Čechovi Michalu Martínkovi, který ji ovšem nezužitkoval. Tomáš Možný by mohl v budoucnu nakouknout do UFC • Foto Instagram / Tomáš Možný

Jakub Tichota Je po dvou porážkách, kdy ovšem potkal naprostou špičku pérové váhy Oktagonu. Nejprve až na body podlehl Matemu Sanikidzemu, pak coby jeho náhradník zaskočil v titulové bitvě proti Losenu Keitovi, kde si hned v prvním kole nešťastně zlomil klíční kost. I tak talent Tichota vydržel tvrdé bití až do závěru čtvrtého dějství. Vzhledem k tomu, že má teprve 23 let, by svěřenec zkušeného kouče Andrého Reinderse mohl v blízké budoucnosti ukázat znatelný progres. Letos se po operaci vrátí zpátky do klece, dá se tedy očekávat, že mu promotér Ondřej Novotný připraví přijatelný rozjezd. Pak už nicméně budou společnými silami hledat další výzvy, prostřednictvím kterých se může Tichota znovu dostat na vrchol. A třeba i do UFC. OKTAGON 42: Keita VS. Tichota. Čech bez titulu, trpěl se zlomeninou Video se připravuje ...

Dominik Humburger Donedávna se bojovník polské KSW pyšnil perfektní bilancí sedmi úspěchů bez porážky, v září ho ovšem na body udolal Michal Michalski. Šanci na nápravu dostane profesionální voják o víkendu na domácí akci v rodném Liberci. Právě výsledek duelu s tvrdým Adrianem Dudkem dost napoví směrem k tomu, zda bude Humburger pro UFC nadále zajímavým artiklem. V minulosti střídal působení v KSW s další domácí značkou RFA, kde si připsal skalp třeba z Oktagonu dobře známého Milana Ďatelinky. Kdyby o Humburgera UFC přece jen projevilo zájem, musel by vážně zvážit své pokračování v armádě. „Už bylo období, kdy jsem to víceméně nezvládal,“ přiznal vloni v létě. „MMA je na boj zblízka to nejlepší, když dojdou náboje,“ říká. FIGHT! Voják Humburger: MMA je nejlepší, když dojdou náboje. Armáda mi fandí Video se připravuje ...

Lucia Szabová Pohodářka s příznačnou přezdívkou „Silent killer“ (tichý zabiják) se v 25 letech pyšní bilancí 6:0. A to je pro UFC něco jako rozsvícená kontrolka. Ženské divize nepatří k těm nejnabitějším i proto, že je mezi velkými světovými organizacemi systematicky budují jen v UFC a v Oktagonu. Jakmile bojovnice nabalí aspoň krátkou šňůru vítězství, má solidní šanci na nejvyšší ligu. U Szabové bylo „problémem“ těhotenství, kdy si od zápasů musela dát na více než dva roky pauzu. Po úspěšném porodu se do Oktagonu pak vracela pod speciálními pravidly Undergroundu na turnaji v Bratislavě. Vítězství nad Alexandrou Andersrödovou ji zahřálo, první opravdový comeback v bantamu však chystá proti ambiciózní Polce Roze Gumiennaové až na březnovém galavečeru v Německu. Potvrdí skvostné skóre? Slovenská máma Lucia Szabová slaví vítězství po návratu do klece • Foto Oktagon MMA

Matěj Peňáz Mezi nejlepšími už mohl dávno být. Předloni v létě bojoval o smlouvu v seriálu Dana White’s Contender Series, kde výhra znamená téměř vždy zisk kontraktu. Jenže dnes sedmadvacetiletý postojář se zkušenostmi z kickboxerské organizace Glory podlehl Sedriquesi Dumasovi, čímž zároveň utrpěl první a dosud jedinou porážku v profesionálním MMA. V Oktagonu nyní navzdory velkým problémům s rukou nabalil další tři výhry. I když má podle informací iSport.cz platnou dohodu na několik zápasů, mohla by teoreticky obsahovat doložku o odchodu k zámořskému velikánovi. „Každý má svou cestu, uvidíme. Věřím, že to ještě přijde,“ řekl nebezpečný dlouhán ještě před svým posledním zápasem v podcastu Fight!. Rap, hry a MMA: Peňáz o žití ve Švédsku i vztahu s tátou. Co plat v Oktagonu? Video se připravuje ...

Ronald Paradeiser V předchozích zápasech prokázal neuvěřitelný vzmach, který zpečetil v odvetném duelu s uznávaným veteránem Ivanem Buchingerem, jehož naprosto převálcoval. Slovenská naděje si dlouho dělá zálusk i na druhý střet s obávaným šampionem Losenem Keitou, který se ovšem dosud nedařilo dohodnout. I proto vstoupil Paradeiser do turnaje Tipsport Gamechanger, kde by si letos mohl sáhnout na životní peníze. Případné ovládnutí nabité pyramidy by se téměř jistě rovnalo vstupence do UFC. Paradeiser v tomto ohledu trochu žehrá na divočejší začátek kariéry, kdy nebudoval skóre a měřil se i s protivníky, kteří byli v té době vysoko nad ním. „Zápasil jsem halabala. Kdekoliv, s těžkými soupeři, jezdil jsem po světě jako potrava, do Chorvatska, do Polska. MMA nebylo na takové úrovni jako teď,“ přiznal otevřeně. Ronald Paradaiser slaví vítězství • Foto Oktagon MMA