Dojatá Mama Jagr v Pittsburghu: Jsem ráda, že jsem se nechala přemluvit

Dalším vrcholem velkého večera Jaromíra Jágra bylo i rozbruslení s Penguins, při kterém si užil svůj The Last Dance • profimedia.cz

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Byl to nejemotivnější moment. Když do nebe děkoval tátovi a potom objal slzící mámu. Komu by také neukápla slza? Právě Mama Jagr, v celém Pittsburghu velmi populární, si díky své bezprostřední reakci získala srdce zaplněné haly. „Bylo to opravdu dojemné. Jsem moc ráda, že jsem u toho mohla být,“ říkala Anna Jágrová pak pohnutým hlasem ve skyboxu, který klub pronajal u příležitosti slavnostního zápasu právě jejímu synovi.