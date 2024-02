Vypjatý šlágr, Kometa stopla rozjetou Spartu. Konflikt fanoušků s policií

Tohle na extraligových zápasech vidět nechcete. Polovinu utkání byla v O2 areně parádní atmosféra. Zasloužili se o ni fanoušci obou týmů. Ke konci druhé třetiny ale museli do brněnského kotle vtrhnout těžkooděnci a uklidňovat napjatou atmosféru, která se v roji modrých příznivců vytvořila. „Ničeho jsem si nevšiml,“ reagoval po utkání hostující útočník Lukáš Cingel.

Oči diváků se ale na chvíli odtrhly od show, kterou jim na ledové ploše nabízely oba celky. A že bylo na co koukat. Hosté přijeli po překvapivé domácí prohře s Kladnem v prodloužení. Dostali se dvakrát do vedení, ale ani jednou se jim nepodařilo náskok udržet.

„Byl to bojovný zápas. Víme, že Sparta má kvalitu. Nemyslím si, že jsme polevili, nebylo tam podcenění. Je super, že jsme se nesložili, když domácí odskočili do vedení 4:3, a dokázali to ještě vyrovnat,“ pochvaloval si Cingel.

Právě brněnský centr byl jednou z ústředních postav hostů při důležitém vítězství. Zapsal gól a dvě nahrávky. Navíc se dokázal prosadit v závěrečném rozstřelu. Dovednostní soutěž hostům vyšla na výbornou, nájezdy proměnili všichni tři aktéři. Gólmana Jakuba Kováře překonali shodně rychlou střelou do horní poloviny branky.

„Speciálně jsme si nic nepřipravovali. Vždycky se podíváme, co by na gólmana mohlo platit. Někdy to tam napadá, někdy zase ne. Je super, že jsme byli odměněni,“ radoval se slovenský útočník.

Důležitou roli v cestě za úspěchem Komety hrály početní výhody, ve kterých se hosté dokázali prosadit ve dvou případech. Brněnští při nich soka častokrát zamkli v obranném pásmu a připravili si řadu vyložených příležitostí.

Sparta vyhrála před nedělním duelem šest zápasů v řadě, při kterých inkasovala vždy maximálně tři góly. Proti Brnu ale defenziva nepůsobila tak jistě. Domácí obránci si občas neodpustili zaváhání, ze kterých plynuly brejky. V útoku je ale klub z hlavního města mimořádně silný. Všechny lajny jsou nebezpečné, takže soupeři to mají v defenzivní práci o to těžší.

Proti Kometě se vyšvihla hlavně čtvrtá pětka, která se prosadila hned dvakrát. Její aktivní styl, s rychlým přístupem a tvrdým napadáním brněnským hráčům moc nevoněl. Ani jeden z útočníků se navíc nebál vstoupit do brankoviště a schytat nepříjemné rány. Právě z toho vzešly trefy Kryštofa Hrabíka a Davida Vitoucha.

„Kdybychom zápas vyhráli, hodnotilo by se to lépe. S Vitym (David Vitouch) i se Zackem (Kassian) si vyhovíme extrémně. Hraje se mi s nimi super. Teďka to spadlo do branky dvakrát zrovna nám, příště to může být zase někdo jiný,“ pochvaloval si souhru v lajně střelec prvního sparťanského gólu Hrabík.

Speciálně urostlý útočník po přesunu z Plzně výrazně ožil a předvádí hru, která ho minulou sezonu vynesla až do reprezentace. S trenéry si vyjasnil hned po příchodu, jaká bude jeho role a co od něj očekávají. Vše splňuje do puntíku. „Zatím jsem velmi spokojený. Je to změna po všech stránkách, ale musím říct, že zatím dobrý,“ dodal.

Smrtelný útok pohled Martina Molčíka Když se týmy takticky chystají na soupeře z hlavního města, mají jednu přípravu daleko složitější, než proti ostatním. Nelze totiž jasně určit, na kterou útočnou lajnu si musí dát větší pozor. Jeden zápas vám dá hattrick Filip Chlapík, druhý rozhodne ve čtvrté lajně výborně hrající Kryštof Hrabík. Když se podíváte na jména, která by mohla překlopit vyrovnané duely na stranu Pražanů, zatočí se vám z toho hlava. V tom má Sparta obrovskou sílu. Není vázaná na jednoho hráče, kterému když se nevede, přestane se dařit i mančaftu. Stejně tomu bylo i v souboji s Kometou, v němž se o dvě trefy postarala právě výborně hrající trojice Hrabík, Vitouch, Kassian. Tuhle formaci by si přál mít na povel každý trenér. Když skočili na led, téměř vždy Brno zamkli v obranné třetině.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:55. Hrabík, 20:46. Forman, 33:01. Krejčík, 34:12. D. Vitouch Hosté: 03:30. Flek, 15:46. Moses, 29:56. Pospíšil, 38:11. Cingel, . Flek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mozík, Němeček, Beaudin, Krejčík, Mikliš, Moravčík – Forman, Sobotka, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Hrabík, D. Vitouch, Kassian. Hosté: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Holland, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil (A), Kollár, Kos – Okál, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kohout. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Lhotský, Ondráček Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 14 674 diváků