Ludvig si za českou reprezentaci nezahraje, výjimky se neudělují

Naděje trvala jen chvíli, John Ludvig se do služeb české hokejové reprezentace nevydá. Přísné regule IIHF jsou proti. A nic na tom nemění ani fakt, že obránce Pittsburghu je rodákem z Liberce a vlastní český rodný list. Teoreticky by mohl volit prezidenta České republiky, nesmí však hrát za národní tým rodné země.

Zatímco v řadě jiných sportů stačí mít vzdálenější předky ze státu, který chcete nově reprezentovat, pravidla Mezinárodní hokejové federace jsou tvrdší. Primárně slouží k tomu, aby si reprezentační týmy nepořizovaly cizince bez jakéhokoli vztahu k danému státu, jehož dres mají nově oblékat. Což dává logiku, v mezinárodních soutěžích by to lidově řečeno udělalo binec. Z druhé strany na to doplácí právě John Ludvig, 23letý hráč Penguins.

Syn někdejšího emigranta a útočníka New Jersey či Buffala by podle dostupných informací uvažoval o reprezentaci České republiky, dokonce i generální manažer týmu Petr Nedvěd pro iSport.cz pronesl, že jeho jméno nadhodí v debatě s trenéry reprezentace. S tím, že se uvidí.

Pro Ludvigovo angažování do českého úboru se rozhořel i Ladislav Šmíd v komentáři pro iSport.cz. „Pojďme si nalít čistého vína, zase tolik obránců v NHL nemáme. A NHL je pořád na jiné úrovni než všechny evropské ligy. Za sebe říkám, proč ne? Ten kluk si šanci zaslouží, šel bych do toho. Johnny je plejer, jakého český hokej nemá. Je razantní, tvrdý, hokej proti němu bolí. Chodí do soubojů, sežere vám puk, zblokuje střely, před bránou je neústupný, výborný do oslabení. Prostě klasická kanadská nátura, kterou my Češi dost často postrádáme,“ píše Šmíd.

Ale nejde to. V kostce řečeno: Ludvig by musel minimálně dvě sezony odkroutit na českém území, navíc tu mít i trvalé bydliště. Výjimka je teoreticky možná, neboť i IIHF každou případnou žádost prošetří, ale podle zpráv z ČSLH je její udělení prakticky vyloučené. „John Ludvig aktuálně nemůže reprezentovat ČR. Musí splnit podmínku IIHF hrát 2 roky v české soutěži. Občanství není dostačující podmínka. Jediný, kdo to může změnit, je sám hráč, přestupem do Česka,“ vyťukal na síť X Alois Hadamczik, prezident Českého hokeje.