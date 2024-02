V Hradci prokletí začalo i skončilo. Musil vyléčen: Tlustá čára, nový Pavel

Někdy v hokeji přijdou zvláštní náhody. A tahle je hodně divná.

Předchozí trefa Pavla Musila v základní části má datum 8. ledna 2023, dal dva góly v Hradci. Od té doby nic, nula, ani ťuk.

Až 25. února 2024 šikovně líznul nahrávku z levé strany. Jasně, zase v Hradci. Co ve městě začalo, to taky skončilo. Střelecké temno je pryč, celá Olomouc doufá.

Nešlo si nevšimnout, jak mu jeho gól celá parta přála. Po zásahu ve 22. minutě nastalo velké objímání u lavičky, skákání, úsměvy... Skoro, jako kdyby ten puk rozhodl prodloužení. „Asi to vypadá, že budu v kabině trochu oblíbenej,“ smál se pak Musil. Vážně pak pokračoval: „Parta je tady skvělá, navzájem si přejeme. Těší mě, že to tam padlo, vajíčko by bylo na konci sezony hodně špatné.“

Pak se logicky snažil odklánět pozornost k celému týmu: „Hlavně, že jsme získali nějaké sebevědomí všichni v Hradci, teď už to chce ladit hlavu na předkolo, zapracovat na nějakých věcech dozadu.“

Nabízelo se, jestli cestou z Hradce nenechat Musila třeba za odměnu sedět vedle řidiče, případně na jeho počest na kruháku u Holic zatroubit a třikrát ho objet dokola. „Nevím, musím si za ním jít promluvit, co nám dá,“ s pusou od ucha k uchu rýpal do parťáka spíš opačně kapitán Jiří Ondrušek.

Kouč Jan Tomajko přijal protržení střelecké smůly se svým klasickým klidem. „Je to zkušený hráč. Góly nedával, ale hrál dobře. Práci si odváděl, byli jsme s ním spokojeni, teď třeba dostane větší sebevědomí. Vždycky je to hlavně o hlavě,“ pronesl s přimhouřenýma očima.

Když pak dostal Musil dotaz, jakými fázemi si v sezoně procházel, chvíli se zamyslel. A pak vypálil: „Abych řekl pravdu, tuhle sezonu si už nepamatuju. Tlustá čára, nový Pavel.“

Fajn, takže číslo 87 na zádech říká, že olomoucký Crosby sešlápne pedál. „Jasně, druhý titul pro Olomouc by byl po třiceti letech krásnej,“ pokračoval v dobré náladě.

Vážně ale dodal, jak to má být: „Uvidíme, jestli dostanu důvěru v dalších zápasech. Hlavně, že jsme zvládli zápas v Hradci.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:56. Okuliar, 57:32. Pláněk Hosté: 20:53. Chmielewski, 21:55. P. Musil, 54:28. Kunc, 55:39. Ondrušek Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Blain (C), Freibergs, Pláněk, Pavelka, McCormack, Kalina – Šťastný, Tamáši, Perret – Jergl (A), Kev. Klíma, Okuliar – Estephan, Lalancette, R. Pavlík – A. Novotný, Miškář, Jasper – Pilař. Hosté: Sedláček (Konrád) – Řezníček, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Mareš – Navrátil, Kusko, Kunc – Bambula, Anděl, Káňa – Orsava, P. Musil, Plášek – Klimek, Knotek (A), Chmielewski. Rozhodčí Hradil, Ondráček – Lhotský, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 900 diváků

