S úsměvem a v růžové. Jágr po návratu z USA pomůže s Kladnem dobré věci

Detailní pohled na růžovou sadu dresů, ve které kladenští Rytíři nastoupí do utkání věnované dobré věci • rytirikladno.cz

Tradiční modrobílou variantu pro jednou vymění za růžové trikoty a s netypicky usmívajícím se Rytířem na hrudi budou proti litvínovské Vervě bojovat tentokrát nejen za své město. Úterní duel Kladna s Litvínovem je věnovaný nadaci Úsměv nejen pro Kryštofa, která pomáhá lidem s rakovinou a jejím blízkým.

Nadační fond založili manželé Tibor a Marie Abelovi poté, co před několika lety přišli o syna Kryštofa, jenž podlehl zákeřné nemoci v pouhých 22 letech. Úsměv nejen pro Kryštofa je tu pro všechny postižené onkologickým onemocněním a jejich blízké, kteří potřebují ukázat, kde sehnat pomoct, podporu i pochopení, aby se mohli usmát i v těžké situaci.

Stále hrající boss Rytířů Jaromír Jágr, který se nedávno vrátil z Pittsburghu, kde mu byl slavnostně vyvěšen dres s číslem 68 pod strop haly, se rozhodl se svým klubem a ve spolupráci s klubovými partnery podpořit nadační fond a utkání s Vervou pojmout hlavně jako oslavu života.

„Půjde o víc než jen o hokej. To nejdůležitější, co máme, je zdraví. Často si to uvědomíme, až když o něj přijdeme,“ napsal Jágr na svém Instagramu k fotce, kde pózuje s růžovým dresem.

Potvrdil, že speciální růžová sada dresů půjde už průběhu zápasu do dražby na webu sportovniaukce.cz a výtěžek z ní a z prodeje limitované edice fanouškovských předmětů pomůže lidem s onkologickým onemocněním. „Užívejte si života ve zdraví, přijďte se bavit hokejem a pomozte společně s námi k úsměvu těm, kterým život postavil do cesty těžkou překážku. I díky Vám ji mají šanci překonat,“ děkoval dvaapadesátiletý útočník všem, kteří pomohou Úsměvu nejen pro Kryštofa.

Rytíři navíc při utkání s dobročinným přesahem slibují bohatý doprovodný program. Do podpory nadace se vložili také známé osobnosti z kultury, jako například zpěvák Tomáš Klus či herec Václav Jílek. Na zápas má osobně dorazit známý bavič Jakub Kohák, zpěvačky Kateřina Marie Tichá s Andreou Kalousovou či influencer Mikoláš Trkal alias Big Daddy.

