Horner si klidu moc dlouho neužil: Kvůli uniklé konverzaci je jeho manželství v ohrožení!

Ve středu si mohl šéf Red Bullu Christian Horner (50) konečně oddychnout. Po interním vyšetřování totiž rakouský tým rozhodl, že je v kauze ohledně sexuálního obtěžování nevinný a může nadále zůstat v čele stáje Formule 1. Nyní se však novinářům dostala do rukou série nevhodných zpráv, které bývalý automobilový závodník posílal své zaměstnankyni a jeho manželka Geri Halliwellová (51) z toho moc velkou radost nemá.

Bývalá Spice Girl za svým mužem stála v průběhu celého vyšetřování a ve středu to vypadalo, že jejich devítileté manželství tuto tvrdou zkoušku vydrží bez újmy. To se však může změnit. Včera se totiž desítkám novinářů a klíčovým osobnostem sportu dostala do rukou série textových zpráv a fotografií z aplikace WhatsApp, která skandál opět vrhla do centra pozornosti.

Blízcí přátelé Halliwelové nyní uvedli, že po zveřejnění konverzace mezi Hornerem a jeho zaměstnankyní se psychicky zhroutila a cítí se extrémně ponížená. Také dodali, že měla v plánu letět za svým manželem, se kterým má sedmiletého syna Montyho, do Bahrajnu.

Tam nakonec odletěla, ovšem vyšlo najevo, že vyrazila dřív, než se textové zprávy a fotky dostaly ven. Podle informací britského listu Daily Mail přistála v Bahrajnu v noci z 29. února na 1. března. Mimo jiné se měla po zjištění úniku zpráv svého manžela zhroutit.

Svou přítomností na startu nové sezony F1 měla Hornerovi veřejně projevit solidaritu, ovšem nyní je podle některých ve hře i návrat domů! „Její tryskáč vzlétl ještě před zveřejněním zpráv. Nevím, jestli bude přítomna na závodě, ale pokud ano, tak to bude mazec," řekl Daily Mail nejmenovaný zdroj a pokračoval. „Bylo by to šílené. Možná dokonce poletí domů," dodal. Jakmile dorazila, její manžel Christian vyrazil na schůzku se šéfem F1 Benem Sulayemem.

„Geri mi říkala, jak se jí ulevilo a že je nadšená z toho, že žaloba proti Christianovi byla zamítnuta. Celou dobu jí tvrdil, že v tom nic nebylo a že je nevinný,“ řekl jeden z přátel. „Geri už žije několik let v této šťastné bublině. Myslela si, že má konečně svého prince v zářivé zbroji a najednou se stalo tohle,“ dodal.

Halliwelová si prošla těžkým obdobím už na začátku společného vztahu s Hornerem. Ten měl tehdy dítě s jinou ženou a Spice Girl byla pranýřována za to, že je rozvracečkou rodin. Dlouho pak musela pracovat na tom, aby se této nehezké nálepky zbavila. Nyní však stojí na druhé straně barikády a šéf Red Bullu se bude muset hodně snažit, aby si svou slavnou manželku udržel.