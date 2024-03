Kordová a její synek: Tajný jazyk čeština!

as

Amerika je náš domov, ale naším jazykem bude čeština! Golfová hvězda Jessica Kordová (31) prozradila, že s měsíčním synkem Greysonem mluví zásadně česky.

Dcera tenisového šampiona Petra Kordy (56) se narodila na Floridě, reprezentovala USA, ale pouto k rodné zemi svých rodičů má i se sourozenci silné. Jak moc, to prozradila fanouškům na instagramu.

„Na Greysona mluvím pořád česky! Jednou to bude náš tajný jazyk,“ smála se, aby přidala další vysvětlení: „Zbožňuji všechny ty české dětské písničky, připomíná mi to, když jsme my tři byli malí.“

Fanoušci ji varovali před slavnější ségrou Nelly (25), golfovou superstar, neboť tety prý rády učí své synovce průšvihům! „No, v tomto směru se spíš obávám Sebastiana,“ ukázala v obavách na tenisového brášku (23).