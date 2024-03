»Zlato, nic neřeš, nepřepínej!« Hokejové play off má v tuzemských domácnostech jasná pravidla. Drahé polovičky extraligových borců proto bývají spíše tichou podporou. Ale jejich krása křičí do světa. Tyhle ženy ženou své lásky k titulu!

Také na Zimní stadion Ivana Hlinky dorazila nejnovější móda. Černožlutý kůň bojů o Masarykův pohár se může pochlubit oku lahodící sestavou blondýn i brunet, které podporují hokejisty Litvínova. Produktivního Davida Kašeho (27) přivádí do varu žhavá Lucie, sestra reprezentanta Jiřího Černocha (27) z Karlových Varů.

Sylvie ze Sparty

Manželka sparťanského kapitána Sylvie Řepíková • Foto Instagram

Armádě příznivkyň rudých barev velí pohledná dáma Sylvie, Kanaďanka polského původu. Její srdce bije pro kapitána Sparty Michala Řepíka (35) i pro jejich dvě děti. Dcera Isabella, narozená v listopadu 2022, je prý největší tátovou fanynkou. Máma už malý poklad párkrát vzala do O2 areny.

Ale šestiletý Sebastian? Ten se ve sparťanské aréně nehne z místa. „Sebíka to hrozně baví. Sám hraje hokej a chtěl by jednou být jako táta. Snaží se kopírovat všechny jeho pohyby,“ popisovala Řepíková před časem. Střelec pražského celku by zase rád byl jako jeho fotbaloví kolegové, kteří v minulé sezoně oslavili po devíti letech ligový primát. Hokejová Sparta čeká – ach, tak mučivě – na titul od roku 2007…