Varům končí sezona. Černoch: Narazili jsme na limit, na víc jsme neměli

Před sezonou vyhlásily Karlovy Vary útok na čtvrtfinále. Od vytyčeného cíle ale byly daleko. Nevyšla jim základní část a nakonec ani předkolo play off, kam se probojovaly na poslední chvíli. V něm podlehly Českým Budějovicím 0:3 na zápasy. O konečném výsledku rozhodla domácí prohra 1:3. „Zlomilo se to v Budějovicích, kde jsme nedokázali urvat ani zápas. Jedno utkání jsme totiž určitě vyhrát měli. V obou případech jsme byli blízko,“ hledal příčinu neúspěchu kapitán Jiří Černoch.

Sérii jste ztratili poměrem 0:3, ale zápasy byly vyrovnané. Co rozhodlo?

„Myslím, že každý ze zápasů jsme měli šanci vyhrát. Hlavně první dva. V Budějovicích jsme měli aspoň jednou zvítězit. Nestalo se, a proto jsme prohráli 3:0.“

Motor měl dominantní přesilovky. V čem byla jejich síla?

„Mají nadstandardní hráče. Celou základní část jsme měli oslabení výborné, ale bohužel jsme si to nepřenesli do play off. Speciální týmy ve vyřazovacích bojích rozhodují. Ve hře pět na pět jsme s nimi drželi krok. Bylo to gólově vyrovnaný. Skóre 2:7 ve speciálních týmech nám ovšem sebralo šanci na úspěch.“

Snažili jste se do posledního zápasu přenést povedenou třetí třetinu z Budějovic?

„Dneska jsme do toho vstoupili skvěle. Měli jsme super první střídání. Pak jsme se ale nechali vyloučit a hned jsme inkasovali. Je to pak těžký i na psychiku. Bohužel jsme nedávali góly, což nás trápilo celou sezonu. Asi jsme narazili na nějaký limit. Na víc jsme neměli.“

Předkolo jste urvali v předposledním zápase základní části. Na play off se hráči těší úplně nejvíc, ale doma jste si zahráli jen jeden zápas. Mrzí to o to víc?

„Je to těžký. Série se ale zlomila v Budějovicích, kde jsme nedokázali urvat ani bod. Jedno utkání jsme totiž určitě vyhrát měli. V obou případech jsme byli blízko. Dneska jsme dostali brzo gól a pak je to těžký. Motor má skvělé a zkušené hráče, kteří vědí jak si takový výsledek pohlídat. Rozhodly zase přesilovky.“

Vy jste naopak početní výhody nedokázali využívat. Dělal vám problém aktivní přístup Motoru?

„Těžko říct. Většina týmu má výhodu, že přesilovky mají vesměs podobné celou sezonu. Hráči jsou na sebe zvyklí. U nás se to hodně točilo. Bylo to těžké. Šancí jsme ale měli dost. Chyběly tomu góly, štěstí a dovednosti. I kdybychom vstřelili o dvě branky v početní výhodě víc, tak jsme jich stejně moc inkasovali v oslabení.“

Jaké jsou výhledy na další sezonu?

„Těžký říct. Teď nám skončila tahle. Sám nevím, co bude dál. Teď tomu musíme dát chvíli čas a uvidíme. Nevíme, jaký budeme mít tým a jestli se něco bude dít. Nejsem schopný říct.“