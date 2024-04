Play off Tipsport extraligy 2023/24: program finále a baráže

Útočník Miloš Roman slaví s kotlem Třince poté, co rozhodl sedmé semifinále • Michal Beránek (Sport)

Třinecký hrdina Ondřej Kacetl po postupu do finále v objetí Mariana Adámka, vpravo Marek Mazanec • Michal Beránek (Sport)

Zklamaní hráči Sparty poté, co padli s Třincem • Michal Beránek (Sport)

Play off hokejové Tipsport extraligy vrcholí. Ve finále na sebe narazí Pardubice, které v semifinálové sérii vyřadily snadno Litvínov. Proti nim stojí mistrovský Třinec, v úchvatné semifinálové řežbě z cesty odstranil Spartu. V článku iSport.cz najdete kompletní program play off i extraligové baráže Kladno vs. Vsetín.