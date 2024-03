Berbr: Rozsudek v červnu! Útok na odposlechy či dopis ve vietnamštině

Proces s Romanem Berbrem a dalšími obžalovanými ve velké fotbalové kauze spojené s uplácením rozhodčích a ovlivňování výsledků spěje do finiše. Končí fáze dokazování, od úterý přijdou na řadu závěrečné řeči státního zástupce, poškozených i zástupců obžaloby. V síni Berbr vyvracel obvinění z vyvádění peněz z Plzeňského svazu a zpochybňoval odposlechy. Přednesl i pikantní historku s nákupem míčů od vietnamského podnikatele. Konečný rozsudek může zaznít v červnu.

Roman Berbr byl z obžalovaných přítomný v pondělí jako jediný. V síni plzeňského Okresního soudu usedl na své obvyklé místo. Přišel oholený a soustředěným výrazem ve tváři poslouchal úvodní část pondělního líčení.

Když dostal slovo, hovořil zhruba dvacet minut. Spolu se svým advokátem Michalem Sýkorou cupovali hlavní páteř obžaloby – zpochybňovali odposlechy, které jsou dle jejich názoru účelové. „Policie a státní zastupitelství odposlechy selektovaly,“ zaznělo několikrát z Berbrových úst. „Některé byly doplněny až v lednu 24, to mi dává za pravdu, že policie výběr odposlechů selektovala. Soud má na základě něčeho rozhodovat a pak zjistí, že to nemá kompletní,“ řekl hlavní obžalovaný, kterému hrozí sedm let vězení a pokuta 6 milionů korun.

„Jak se můžeme bránit a jak může soud rozhodnout, když nevíme, co všechno v odposleších bylo? Je to hrubě nedostačující přepis hovorů. Státní zástupce u soudu fabuloval a střelil se sám do nohy,“ dodal Sýkora, který hodně útočil na svého „protivníka“, státního zástupce Jana Scholleho.

Ten zůstával klidný, veškeré argumenty si schovává na úterní závěrečnou řeč. „Ve velkých procesech jsou to běžné postupy obhajoby, snaží se zpochybňovat odposlechy. V závěru líčení nemám potřebu se k tomu u soudu víc vyjadřovat, vše sdělím zítra,“ reagoval Scholle při odchodu ze soudní síně.

Berbr poněkolikáté u rok trvajícího soudního líčení zmínil sklad své firmy v Nýřanech, který využíval i pro účely Plzeňského svazu. Některé věci dle jeho slov zůstávaly i v tehdejším sídle svazu v Plzni na Doubravce. „Policie si nezjistila, že skladů používáme víc,“ připomněl i prostor v Sušické ulici v Plzni, kde bylo další sportovní zboží.

Podle obžaloby měl přes spřátelené firmy vystavovat fiktivní faktury na sportovní zboží, které se na svaz nedostalo. V září 2019 měl takto vyvést třičtvrtě milionu korun, což popírá. „PKFS žádná škoda nevznikla. V účetnictví mých firem není žádná platba ze Sparty, Slavie, Plzně, Ostravy, Olomouce, Vyšehradu, Záp, Radotína, Litoměřicka ani žádná platba na účet nebo od PKFS. V celém období od roku 2016 tam není žádná platba z fotbalového prostředí,“ zdůraznil Berbr

Jsem v pohodě, usmíval se při odchodu

Zastavil se u nákupu míčů, které pro Plzeňský svaz sehnal od obchodníka z Vietnamu. Jeho firma už nefunguje, nicméně Berbrův advokát Sýkora soudu dodal originální dopis ve vietnamštině. „Překladatelé v oficiálním seznamu jsou vytížení,“ sdělil Sýkora. Přítomné v síni zaskočil - přinesl ho až na závěr líčení a ještě pravděpodobně pouze s hrubým překladem.

Berbr celou věc vysvětlil po svém. „Během prosince 2019 a ledna 2020 jsem nakoupil 1000 míčů pro svaz. Šlo o míče, se kterými se hrálo ME v roce 2021. Tímto obchodem jsme ušetřili svazu dva miliony korun a následně je rozdělili mezi kluby. Šlo o firmu vietnamského podnikatele, se kterým jsem měl zkušenosti, neměl jsem důvod obchodu nevěřit. Byl to jeden z mých nejvýhodnějších obchodů. Zboží bylo ve třech dodávkách, došlo ke dvěma předávkám, zbylých 100 míčů se mělo předat, až odejde covid,“ řekl.

Finanční machinace na Plzeňském svazu, kterému Berbr dlouhé roky šéfoval, jsou důležitou větví celé obžaloby. Dlouze popisoval, jak využíval sklad své firmy v Nýřanech, kde později zasahovala policie. „Sklad v Nýřanech existoval dvanáct let. V Plzni na Lokomotivě (v sídle svazu) jsme pořádný sklad neměli, některé věci byly v kanceláři sekretáře nebo v Nýřanech. Je pro mě nepochopitelné, že si policie počet skladů vůbec nezjistila. Třikrát si prodlužovali odposlechy, tuhle informaci museli mít. Trvám na tom, že kdybychom měli třeba deset skladů, byla by to naše věc.“

Líčení s někdejším místopředsedou svazu a neoficiálním hlavním bossem českého fotbalu spěje ke konci. Berbr bude mít šanci své myšlenky shrnout v závěrečné řeči. Ty odstartují v úterý, první na řadu přijde státní zástupce Jan Scholle. Na Berbra a jeho obhájce se dostane v dubnovém týdnu. Rozsudek se blíží, soudce Žák v síni zmínil, že by ho rád přednesl v červnovém bloku před prázdninami.

Verdikt ohledně Berbra a jeho kauzy může padnout ve středu 19. června. „Jsem v pohodě,“ řekl Berbr při odchodu ze síně krátce před polednem. Žádosti o rozhovor novinářům odmítl.