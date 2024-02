Winter Classic pod můstky ovládla Plzeň. Úžasný víkend, shodli se aktéři

Ohňostroj před zápasem, speciální dresy, hráči s tmavými proužky pod očima a brankáři s kulichy na maskách. Pod skokanským můstkem v německém Klingenthalu se hrál historicky šestý zápas Winter Classic české nejvyšší soutěže. „Pro všechny z nás zážitek do konce života. Jsem moc rád, že jsme si to mohli zahrát,“ chválil kapitán karlovarské Energie Jiří Černoch. Navzdory tomu, že jeho tým v západočeském derby pod širým nebem padl s Plzní 2:5.

V jednu dobu se čekalo, zda slavnostní duel odloženého čtvrtého kola pod širým nebem nezhatí rozmary počasí. Přišlo oteplení a deště, konečným termínem rozhodnutí bylo sobotní poledne, pět hodin před začátkem utkání. Areál, který hostí závody Světového poháru ve skocích na lyžích a v severské kombinaci, pojme 15 tisíc diváků.

Vyprodáno nebylo, ale do německého města hned za hranicemi se jich sjelo přes deset tisíc. Ve specifických podmínkách si fanoušci i hráči užívali výjimečnou atmosféru, jakou už třeba nikdy nezažijí, i když podmínky nebyly úplně standardní. Ve středním pásmu bylo víc sněhu než obvykle. Aktéři si ale zápas pochvalovali.

„Všichni jsme věděli, do čeho jdeme. Počítali jsme, že to nebude úplně ideální. Ale kulisa a krásně udělané prostředí nám všechno vynahradily. Bylo to nezvyklé a těžké na orientaci, skoro celý zápas jsem nevěděl, kde jsem. Problém mi dělaly reflektory, které byly poměrně nízko. První třetina začínala za světla, ve druhé už byla tma. To byl trošku nezvyk, než jsme si zvykli. Podmínky však byly pro všechny stejné. Někomu to sedlo víc, někomu míň. Ale nádherná akce,“ uvedl Černoch.

„Skvělé, výborně připravené. Kulisa super, jak je publikum blízko hřišti. A tím, že se nám dařilo a povedlo se nám vyhrát, to bylo ještě lepší,“ řekl plzeňský protějšek Jan Schleiss, který stejně jako spoluhráč Adrián Holešinský přispěl gólem a dvěma asistencemi.

Pro oba týmy však mělo utkání velký význam i s blížícím se koncem základní části. Soupeřům se v poslední době nedařilo. „Potřebujeme bodovat, a kdybychom sem šli nastavení tak, že je to v první řadě show, moc šancí bychom neměli,“ předeslal trenér Energie Václav Eismann.

Karlovy Vary do areálu vzdáleného 50 km od domovské arény přijely už v pátek, aby si vyzkoušely podmínky na ledové ploše. Mužstvo ze vzdálenější Plzně se spokojilo s rozbruslením před zápasem. „Na tohle se nedá nijak moc připravovat. Záleží jen na počasí. Každý ví, že na rýhách bude puk skákat. Chce to hrát na sto procent, užít si to a neřešit nějaké detaily. Když se zatáhlo, věděli jsme, že to bude chtít střílet víc na gólmana, protože proti tmě tolik neuvidí. S přibývajícím časem taky byla větší zima. Ale mělo to náboj, přišlo hodně lidí. Úžasný víkend,“ pravil Schleiss.

Winter Classic od začátku nabralo obrátky. Už po 30 sekundách poslal Škodovku do vedení Miroslav Indrák. Za dvě minuty bylo vyrovnáno. Po vyrovnané první třetině plzeňský tým proti rivalovi začal dominovat. „Děkujem vám za body, kluci zlatý ze Škody,“ pozpěvovali příznivci Indiánů několik minut před koncem.

„Zápas jsme ztratili hned na začátku a druhou třetinou. První střídání, namažeme na gól. První část jsme odehráli slušně, dokázali vyrovnat. Jenže ve druhé jsme udělali dvě chyby, dostali dva góly a tenhle výpadek nás stál celé utkání,“ dodal Černoch.

Plzeňský tým po vítězství vystřídal Energii na jedenácté příčce tabulky, sehrál však o zápas víc. „Jsme strašně rádi za tři body, které potřebujeme. Měli jsme trošku strach, jak to bude s ledem. Myslím, že utkání bylo kvalitní, led nebyl špatný, krásná kulisa,“ shrnul plzeňský trenér Petr Kořínek.

