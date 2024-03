Kometa má namále! Modrý se bál pokuty, Ščotka si vyčítal, že si lehl

Je to unikátní série. Platí v ní, že domácí nevyhrávají. Brno, které je před svými fanoušky ultrasilné, najednou v play off projede všechny tři mače proti Litvínovu. To se fakt nečekalo. Tentokrát sice Modrého parta vyvinula obří tlak v první třetině, ovšem vytěžila z ní jediný gól. To ji stálo klíčový bod ve čtvrtfinále. „Zbytečně dlouho jsme je nechali být v zápase,“ věděl trenér Jaroslav Modrý.

Už v úterý může být rozhodnuto o postupu Vervy mezi elitní čtyřku. „Oni jsou takový oportunistický tým, který čeká na šanci. Dopředu jsou ti hráči šikovní, klobouk dolů,“ řekl šéf brněnské střídačky.

Důležitý tah provedl během tuhé bitvy litvínovský kouč Karel Mlejnek. Po dlouhé době rozdělil Hlavu od bratrů Kašových, poslal ho do Sukeľovy formace místo Petra Koblasy. A právě s pomocí nových parťáků v desáté minutě prodloužení zavěsil.

„Vnímali jsme, že tým běží a běží, ale není tam nic, co by převážilo na naši stranu. Tak jsme udělali tuto změnu,“ vysvětlil trenér. „Pořád je to padesát na padesát,“ odmítl roli favorita na postup.

Zadák Ščotka, do té doby výborný, udělal v rozhodujícím momentu chybu. „Vyčítám si to,“ přiznal, že před útočníkem neměl padnout na led. Udělal to, neboť předpokládal, že Hlava bude přihrávat k zadní tyčce, kde měl spoluhráče. „Bohužel vystřelil a padlo to tam. Mrzí mě to. Musím to vyřešit líp,“ ulevil si. Kouč Modrý, někdejší vynikající obránce, to viděl stejně. „Neměl si lehat,“ souhlasil.

Domácí měli drajv, větší než v prvních dvou střetech vyrovnané série. Po brilantní akci Steva Mosese se utrhli do vedení, které drželi až do 49. minuty. V ní byl za vysokou hůl vyloučený Kristián Pospíšil a soupeři nahrála šťastná náhoda. Bek Janis Jaks zlomil v přesilovce na modré hůl, puk se došoural mezi kruhy, kde ho mezi dezorientovanou dvojicí protihráčů vyšťoural Hlava a poslal na křídlo Liamu Kirkovi. Nejlepší střelec play off natáhl a trefil se excelentně k protější tyčce.

Trest pro Pospíšila byl podle trenéra nespravedlivý. Neřekl to natvrdo, jen naznačil. „Mám pro to vysvětlení, které si nechám pro sebe. Abych nedostal později pokutu,“ začal Modrý. „Pospíšilovi nic vyčítat nebudu, vyčítal bych to někomu úplně jinému. Byla to nevinná akce. On byl naražený od jednoho hráče, druhý se tam připletl a takto to skončilo. Dál to komentovat nebudu,“ dodal.

V nastaveném čase šly oba celky hladově po gólu, kolem branek lítaly puky, gólmani po nich skákali. Zaplněná aréna ani nedutala. Čekala, kdo si vezme drama pro sebe. Zaťovič a spol. cítili, že to padne na ně. „Ale to je hokej, někdy vyhraje horší,“ pokrčil rameny Ščotka.

„Ale nic nekončí, musíme mít hlavy nahoře. Tomek chytá celou sérii dobře, asi jsme ho čekali v bráně. Musíme se na něho připravit. Pokusíme se ho zase vyhnat z brány a vrátit sérii k nám domů,“ plánoval před duelem číslo šest.

Severočeši si odvezli z Winning Group Areny třetí triumf. Vydřený, odmakaný. Na své straně měli i štěstí. „Do první komerční pauzy jsme odolávali jen díky výkonu Mateje Tomka. Byli jsme rádi, že jsme odcházeli do kabin jenom za stavu 0:1,“ hodnotil Mlejnek. Poté už sledoval ze střídačky progres. „Výrazně jsme zlepšili herní disciplínu,“ chválil.

Výsledkem je vedení 3:2 v sérii a Kometa na pokraji vyřazení.